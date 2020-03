Ważne pytania do Twój e-PIT

Twój e-PIT jest jednym z najnowszych rozwiązań, dotyczących rozliczeń podatkowych oraz reformy e-administracji. Wprowadzona w 2019 roku usługa zapewnia możliwość skorzystania, z przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową, rocznego zeznania podatkowego. Dzięki temu rozwiązaniu, podatnicy mogą wygodnie i szybko spełnić trudny obowiązek zeznaniowy, wobec organów podatkowych. Ze względu na to, że rozwiązanie jest relatywnie nowe, pojawia się jednak wiele pytań na ich temat.

Czy żeby używać Twój e-PIT muszę mieć podpis kwalifikowany?

Do skorzystania z usługi Twój e-PIT nie ma konieczności, aby podatnik posiadał elektroniczny podpis kwalifikowany. Logowanie do systemu możliwe jest za pomocą profilu zaufanego lub na podstawie wprowadzanych danych autoryzacyjnych (są to przede wszystkim numer identyfikacji podatkowej PESEL, lub NIP i data urodzenia, a także informacje finansowe z uprzednio przygotowywanych deklaracji PIT, oraz informacji przekazywanych przez płatników).

Jakie deklaracje można przygotować w Twój e-PIT w 2020 roku?

Podobnie jak w poprzednich latach, w usłudze Twój e-PIT dostępne są formularze PIT 37 oraz PIT 37 (czyli te do rozliczenia umów o pracę, zlecenie, umów o dzieło lub rozliczenia przychodów kapitałowych). Decyzją ustawodawcy, katalog dostępnych w usłudze Twój e-PIT deklaracji, został poszerzony o kolejne PIT, czyli PIT 28 oraz PIT 36. Usługa nie dotyczy jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a ma dotyczyć jedynie prywatnych przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Z Twój e-PIT mogą jednak korzystać tylko osoby pełnoletnie.

Skąd w Twój e-PIT pojawiają się informacje o podatnikach?

Zeznanie przygotowane jest na podstawie danych, zgromadzonych wcześniej przez administrację skarbową. Są to informacje:

PIT 37 – będą to przede wszystkim informacje przekazywane od pracodawców lub płatników (np. w przypadku umów zlecenia czy dzieło), odpowiedni numer rachunku bankowego, a także dane z ubiegłorocznych zeznań;

PIT 38 – przede wszystkim dane pobrane od płatników oraz wskazana strata z roku ubiegłego;

PIT 28 – deklaracja zawierać będzie informacje o kwocie zaliczek wpłaconych do urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego;

PIT 36 – zawierać będzie informacje od płatnika, zaliczki na podatek wpłacony na konto urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej.

Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT w 2020 roku jest obowiązkowe?

Nadal skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest całkowicie dobrowolne, a podatnik może wykorzystać znane mu inne formy przygotowania oraz złożenia PIT. Co ciekawe, po uruchomieniu usługi Twój e-PIT, najlepsi dostawcy aplikacji komercyjnych do przygotowywania e-deklaracji, umożliwiają wykorzystanie Twój e-PIT bezpośrednio w swoich aplikacjach do PIT online. Praca nad Twój e-PIT może więc być prowadzona nie tylko z poziomu portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, ale również w znanych i lubianych przez podatnikach programach. Ponownie jak w poprzednich latach podatnik, który decyduje, że chce wypełnić deklarację w inny sposób – nie musi odrzucać zeznania z Twój e-PIT.

Artykuł sponsorowany