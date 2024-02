Ulga prorodzinna, czyli jak odliczyć dziecko od podatku

Nie od dziś wiadomo, że praktycznie każdy, kto osiąga dochody np. z pracy, najmu, czy też dochodów kapitałowych i innych, musi odprowadzać podatki. Zdecydowana większość z nas rozlicza się raz na rok, w konkretnym terminie określonym przez prawo.

W przypadku rodziców albo opiekunów prawnych dzieci warto skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci). Wykorzystanie ulgi na dziecko lub dzieci sprawi, że w naszej kieszeni pojawi się dodatkowa suma pieniędzy, którą będziemy mogli wykorzystać w niedalekiej przyszłości na konkretny cel. By tak się stało, należy dokładnie sprawdzić, kto może skorzystać z ulgi na dziecko oraz czy można wówczas także dokonać innych odliczeń. W tym celu zapraszamy do lektury naszego artykułu!

Ulga na dziecko, zwrot podatku na dzieci 2023 – ile wynosi?

Chcąc dokładnie wiedzieć, ile wynosi ulga na pierwsze oraz każde kolejne dziecko, warto odwiedzić solidny portal podatkowy online, na którym znajdziemy nie tylko aktualny program do PIT, ale i wiele przydatnych informacji na temat, jak obecnie w Polsce wygląda ulga prorodzinna. Pozyskamy tam także przydatną wiedzę na temat, czy można odliczyć składki od zryczałtowanego podatku dochodowego, a kiedy na takie odliczenia liczyć nie można. Ulga na dziecko może być odliczana nie tylko przez rodziców, ale i przez opiekunów prawnych dziecka. Po ustaleniu opiekuna prawnego dziecka przez sąd, można takich odliczeń z powodzeniem dokonywać. Obecnie ulga na jedno dziecko wynosi niecałe sto złotych miesięcznie, co łącznie daje rocznie kwotę 1112,04 PLN. Identycznej ulgi możemy się spodziewać także w przypadku drugiej pociechy, a w przypadku trzeciego oraz czwartego dziecka ulga odpowiednio wzrasta.

Zwrot podatku na dzieci obowiązuje także w przypadku dziecka uczęszczającego na studia

Wiedząc już, ile wynosi ulga na dziecko, warto odliczyć ją od podatku. Należy jednak dobrze sprawdzić poprawność danych, gdyż podawanie fałszywych danych w zeznaniach rocznych jest karalne i może mieć daleko idące konsekwencje. Tam na pewno dowiemy się, ile wynosi ulga na dziecko 2023, czy też od kiedy przysługuje nam zwrot podatku na dziecko po prawnym ustaleniu rodziny zastępczej itp. Każdorazowy zwrot podatku na dzieci dla rodziców biologicznych albo rodziców zastępczych pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym to spory zastrzyk finansowy – co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Warto dokładnie prześledzić takie zagadnienia jak: ulga na dzieci limit dochodu w danym roku podatkowym i co zrobić, by doprowadzić do odliczenia ulgi w pełnej wysokości. W przypadku dzieci własnych oraz przysposobionych należy posiadać niezbędne dokumenty takie jak odpis aktu urodzenia dziecka, które w pełni potwierdzają nasze prawa rodzicielskie, mające przełożenie na konkretne ulgi podatkowe. Dzięki temu dzieci mogą liczyć także na ubezpieczenie społeczne oraz inne ułatwienia w codziennym życiu. Należy tutaj także pamiętać, że na żądanie organów podatkowych trzeba okazywać wszelkie dokumenty, w celu udowodnienia praw wynikających z tytułu ulgi na dzieci.

Ulga na dziecko 2023 to spory zastrzyk gotówki

Nasze dochody opodatkowane według skali podatkowej są podstawą do prawidłowego naliczenia podatku w danym roku. Rodzice dziecka lub dzieci powinni więc dokładnie sprawdzić, na jak dużą ulgę podatkową mogą liczyć z tytułu ulgi na dziecko. Tak jak już wspominaliśmy, są to całkiem przyzwoite kwoty, które odpowiednio wynoszą: 1-2 dzieci 1112,04 PLN rocznie na każde dziecko, trzecie dziecko – 2000,04 PLN, czwarte dziecko i każde kolejne dziecko – 2700 złotych rocznie. Jak więc widzimy, bycie rodzicem, czy też prowadzenie rodziny zastępczej, potwierdzone poprzez zaświadczenie sądu rodzinnego sprawi, że ulgę prorodzinną wykorzystamy tak jak trzeba każdego roku. Z pewnością będzie to solidny zastrzyk finansowy dla osoby samotnie wychowującej dziecko, dzięki któremu łatwiej będzie jej np. sfinansować letnie kolonie dla swojej pociechy i inne. Sprawując władzę rodzicielską, trzeba wykonywać pewne konkretne obowiązki, ale można także liczyć z tego tytułu na pewne przywileje podatkowe. Wiedząc dokładnie, w jakiej wysokości ulga przysługuje danym rodzicom, łatwiej jest zarządzać rodziną zastępczą, czy też zdecydować, na co wydać w danym miesiącu rentę socjalną, a na co przeznaczyć zwrot podatku należny za wychowywanie dzieci małoletnich albo studentów, którzy nie ukończyli dwudziestego piątego roku życia.

Artykuł sponsorowany