Uchylne, segmentowe czy rolowane? Jakie drzwi garażowe wybrać?

Zakup każdego elementu wyposażenia domu, który będzie służyć codziennie i przez wiele lat wymaga dogłębnego przemyślenia. Nie inaczej jest z drzwiami do garażu. Różne typy konstrukcji, a także materiały, z których są wykonane oraz sposoby otwierania wpływają na codzienną wygodę użytkowania. Co więc jest lepsze – bramy garażowe uchylne, segmentowe, czy rolowane? Z drewna czy metalu? Otwierane ręcznie czy automatycznie? Warto poznać odpowiedzi na te pytania.

Czym różnią się bramy garażowe uchylne, segmentowe i rolowane?

Dobór odpowiednich drzwi do garażu zależy przede wszystkim od terenu, na którym budynek stoi. Największe pole manewru mają osoby posiadające dużą działkę, ponieważ mogą zakupić dowolny model bramy, w tym uchylny. Powodem jest sama konstrukcja takich drzwi. Jest to duży płat materiału, który się nie składa, a w związku z tym wymaga dużo miejsca przed garażem. Nie ma przy tym znaczenia, czy drzwi otwierają się w pionie, czy w poziomie. Podnoszone potrzebują przestrzeni, by nie zahaczać o drzewa. Z kolei odsuwane na bok mogłyby na ruchliwym obszarze zagradzać chodnik lub wychodzić wprost na jezdnię.

Bramy garażowe uchylne mają jednak też zaletę. Jednolita struktura doskonale utrzymuje ciepło wewnątrz budynku, ponieważ nie ma żadnych prześwitów. By utrzymać właściwą temperaturę wewnątrz, drzwi wystarczy dokładnie spasować z ościeżnicą. Nie oznacza to jednak, że wybór modelu segmentowego lub roletowego będzie skutkował zimnem w garażu. Co więcej, składane konstrukcje z racji swojej budowy zajmują mniej miejsca. Z tego powodu warto się nad nimi zastanowić, gdy wyjazd znajduje się zaraz przy chodniku lub gdy posesja jest niewielka.

Jeśli wybór padł na drzwi składane, warto jeszcze rozważyć, które z nich sprawdzą się lepiej w tym konkretnym garażu. Bramy segmentowe dostępne są w dwóch wariantach – podnoszonym i przesuwanym. W obu przypadkach potrzebne jest miejsce na montaż i ruch prowadnicy. Taki mechanizm zajmuje obszar przy ścianie lub pod sufitem, przez co może być kłopotliwy w małym garażu. W takiej sytuacji można kupić drzwi rolowane. Ich kolejne segmenty wciągane są do zawieszonej nad wjazdem kasety, będąc doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli garaży niedużych lub ulokowanych w ciasnym miejscu, np. przy samym chodniku.

Z czego produkuje się bramy garażowe uchylne i segmentowe, a z czego rolowane?

Bramy garażowe uchylne i segmentowe wytwarza się z trzech typów surowców. Są nimi:

drewno;

metal;

tworzywa sztuczne.

Pierwszy z materiałów cechuje się najbardziej uniwersalną estetyką. Drewniana brama dobrze komponuje się zarówno z fasadą domu starszego typu, jak i nowoczesnym budynkiem. Dodatkowo jej naturalną cechą jest bardzo dobra izolacja termiczna. Naturalny materiał jest jednak wrażliwy na działanie czynników atmosferycznych, przede wszystkim deszczu i śniegu. Z tego powodu trzeba pamiętać o cyklicznym pokrywaniu drewna środkiem ochronnym. Konserwację zaleca się przeprowadzać dwa razy do roku – na początku jesieni i po zimie.

Dla osób, które wolą drzwi bardziej odporne na zjawiska pogodowe, lepszym wyborem będzie brama z metalu. Może być wykonana ze stali, a więc surowca bardzo trwałego, ale ciężkiego. Jeśli waga drzwi ma znaczenie (ponieważ będą otwierane ręcznie) warto postawić na lżejszy model aluminiowy. Jeszcze mniejszy ciężar mają drzwi wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Są one ponadto dostatecznie trwałe, by wyglądały dobrze przez wiele lat. Z surowców syntetycznych wykonuje się nie tylko bramy uchylne i segmentowe, ale też rolowane.

Jakie są metody automatycznego otwierania bram garażowych?

Masa drzwi garażowych to dobry powód, by zastanowić się nad mechanizmem automatycznego otwierania. W szczególności stalowe bramy garażowe uchylne mogą sprawiać problem w trakcie podnoszenia lub odsuwania na bok. Samoczynne otwieranie przyda się jednak także w przypadku bram segmentowych. Dzięki temu, gdy pogoda danego dnia nie będzie dopisywać, nie będzie trzeba wysiadać, by wjechać do garażu. Producenci oferują:

piloty wykorzystujące łączność radiową lub podczerwień;

sterowanie bramą przy pomocy smartfona;

karty magnetyczne;

czytniki odcisków palców.

Artykuł sponsorowany