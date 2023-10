TOP-5 najlepszych sposobów na zarabianie na kryptowalutach dla początkujących

Inwestorzy z giełd kryptowalut szukają w przede wszystkim doskonałych okazji inwestycyjnych. Chcą również kupować niedrogie waluty kryptograficzne o pewnym potencjale, które w przyszłości przyniosą oczekiwane zyski. Nie jest to jednak jedyny sposób zarabiania na kryptowalutach. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie najlepszym sposobom zarabiania na kryptowalutach odpowiednich nawet dla początkujących.

Sposób 1. Strategia „zakup i trzymaj”

Jeśli jesteś nowicjuszem w świecie kryptowalut, najbardziej rekomendowaną strategią jest „zakup i trzymaj” (HODL). Wyselekcjonuj interesujący Cię krypto projekt i zastanów się, ile chcesz w niego zainwestować. Jeśli wierzysz w przyszłość kryptowalut, dobrze jest zacząć od uznanych walut, takich jak bitcoin lub Ethereum. Choć niektóre mniej znane kryptowaluty mogą kusić obietnicami, nierzadko okazują się być jedynie teoretycznymi sukcesami. Więcej na temat strategii „zakup i trzymaj” znajdziesz na pl.cryptonisation.com. Według tej strony na liście top-10 kryptowalut z najlepszą kapitalizacją znajdują się:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Tetcher (ETH)

USD Coin (USDC)

BNB (BNB)

XRP (XRP)

Binance USD (BUSD)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Dogecoin (DOGE)

Kiedy już zdecydujesz, w co inwestować, zakup walutę i daj jej czas. Z czasem zrozumiesz, jak funkcjonują giełdy i jak przechowywać swoje środki. Ale bądź ostrożny, ceny kryptowalut są bardzo zmienne, co może być emocjonalnym wyzwaniem. Jeżeli podążasz za strategią „zakup i trzymaj”, możesz regularnie dokupować kryptowaluty, co pozwoli Ci zrównoważyć średnią cenę zakupu.

Sposób 2. Kopanie kryptowalut

Od początku istnienia kryptowalut, kopanie było jednym z głównych sposobów na zarabianie. Jednak z biegiem czasu stało się bardziej skomplikowane i mniej opłacalne. Dzisiaj, aby osiągnąć znaczący zysk, górnicy łączą się w grupy, dzieląc się zarobionymi kryptowalutami.

Aby zacząć kopać, potrzebujesz sprzętu, który jest zarówno kosztowny w zakupie, jak i w eksploatacji. Wahania cen kryptowalut mogą dodatkowo komplikować osiąganie zysków.

Sposób 3. „Stakowanie” i „farmienie odsetek”

Staking to sposób zarabiania poprzez blokowanie pewnej ilości kryptowaluty w celu weryfikacji transakcji. Jak to wygląda w praktyce? Użytkownicy blokują pewną ilość własnych tokenów w sieci blockchain w celu wspomagania operacji tej sieci, takich jak weryfikacja transakcji. W zamian otrzymują nagrody w postaci dodatkowych tokenów. Najczęściej ten proces używany jest w sieci Proof-of-Stake (PoS) lub jej odmianach. gdzie prawo do tworzenia nowych bloków i otrzymywania nagród jest proporcjonalne do ilości tokenów, które ma się w tzw. stake. Stakowanie może także pomóc w zabezpieczaniu sieci, poprzez utrudnienie ataków typu „51%”.

Z kolei yield farming to proces zarabiania odsetek poprzez udostępnianie kryptowalut w poolach z innymi inwestorami. Farmienie odsetek w ekosystemie DeFi polega na zdeponowaniu swoich aktywów na wybranej platformie DeFi. Zdeponowane środki są wykorzystywane do różnych celów, takich jak:

udzielanie pożyczek i ich zabezpieczenie;

leveraged trading czyli handel z dźwignią;

automatyzacja strategii inwestycyjnych;

zapewnienie płynności w parach handlowych itp.

W zamian za depozyt, użytkownicy otrzymują nagrody w postaci odsetek lub nowych tokenów. Strategie farmienia odsetek mogą być bardzo złożone i obejmować różne taktyki, takie jak zapewnianie likwidności w pulach likwidacyjnych lub korzystanie z różnych protokołów DeFi w celu maksymalizacji zwrotów. Niektóre platformy oferujące yield farming to m.in.:

Balancer;

Sushiswap;

Aave;

BlockFi;

Aqru;

Crypto.com;

Yearn;

Swerve i in.

Sposób 4. Udział w programach bounty

Bounty nazywane są specjalne programy tworzone w celu popularyzacji nowych na rynku walut kryptograficznych. Są kilka rodzajów programów bounty (programy z nagrodami przed lub po ICO), Do podstawowych działań podejmowanych przez uczestników programów bounty ICO zalicza się:

Publikowanie artykułów oraz praca w mediach społecznościowych;

Projektowanie logo;

Hakowanie etyczne;

Wykonanie tłumaczeń

Wykonanie mapowania;

Opracowanie dodatków itp.

Zazwyczaj programy te są ogłaszane w fazie wstępnej projektu, często przed ICO. Celem jest zwrócenie uwagi społeczności i zainteresowanie projektem potencjalnych inwestorów. Uczestnikom twórcy projektu oferują możliwość zdobycia nagród (najczęściej w postaci tokenów kryptowalutowych) za pomoc w promocji lub rozwoju projektu.

Uczestnicząc w programie bounty, masz szansę wspierać i promować nowatorskie projekty na wczesnym etapie ich rozwoju oraz otrzymać znaczące korzyści finansowe. Ale istnieje też ryzyko. Branża ICO jest znana z dużej liczby oszustw i nieudanych projektów. Istnieje ryzyko, że projekt może nie dotrzymać obietnic lub całkowicie zniknąć wraz z Twoim z kapitałem inwestycyjnym.

Sposób 5. Udział w grach NFT

Gry NFT są częścią stosunkowo nowego trendu zwanego play-to-earn (gra dla zarobku), która umożliwia graczom zarabianie kryptowalut poprzez uczestnictwo w grach wideo. Atutem systemów play-to-earn jest brak potrzeby w początkowych inwestycjach, ponadto ich użytkownicy mogą wypłacać monety i następnie wymieniać je na pieniądze fiat.

Gra NFT Sposoby na zarabianie Zalety Wady The Sandbox Pobieranie opłat od innych graczy za dostęp do swojej ziemi Sprzedaż aktywów i przedmiotów Możliwość konfigurowania wrażeń z gry Zyski z tworzonych kreacji SAND – to jeden z przedmiotów obrotu na giełdach walut kryptograficznych Wymaga czasu na zapoznanie z regułami Znajduje się w fazie rozwoju Chainmonsters Sprzedaż przedmiotów i tzw. Chainmons Darmowy dostęp Dostęp do technologii NFT Blockchain FLOW Możliwości kolekcjonowania bohaterów Testowanie w trybie alfa Potrzeba dalszego rozwoju niektórych funkcji Guild of Guardians Tworzenie własnych przedmiotów i ich sprzedaż Brak wstępnych inwestycji Ciekawe połączenie NFT i rozrywki Brak dostępu dla szerokiego grona graczy Splinterlands Sprzedaż waluty (Dark Energy Crystals) i kart Kolekcjonerskie karty Dostęp do technologii NFT Blockchain Hive Wysoki próg wejścia – 25 USD Dalsze prace nad funkcjonalnością

Pamiętaj, że wszystkie operacje z kryptowalutami są obarczone ryzykiem. Żeby je zminimalizować – zawsze pamiętaj o istniejących zagrożeniach, doskonal swoją wiedzę i stosuj wybraną strategię tradingową

Artykuł sponsorowany