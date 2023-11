Tekstylia do domu – na co uważać przy zakupie i jak o nie dbać?

Wysokiej jakości komplet ręczników, zastawa stołowa czy firanki. Tekstylia w domu pełnią wiele ważnych funkcji, o których niekoniecznie na co dzień pamiętamy.

Jeżeli jednak nie będziemy na nich oszczędzać, każdy posiłek czy kąpiel staną się zdecydowanie przyjemniejsze, a słońce nie będzie nas raziło w oczy, jeżeli nie będziemy sobie tego życzyć. Jak wybrać tekstylia do domu i jak o nie dbać?

1. Tekstylia domowe – co się na nie składa?

2. Ręczniki kąpielowe i ręczniki plażowe – jakie wybrać?

3. Bieżniki i obrusy na stół – jak o nie dbać?

4. Firany i zasłony – na co zwrócić uwagę przy zakupach?

Tekstylia domowe – co się na nie składa?

Podobnie jak meble i inne elementy aranżacji, tak samo elementy tekstylne są bardzo ważnym elementem wyposażenia naszego domu czy mieszkania. Potrzebujemy ich w wielu różnych sytuacjach i oczekujemy odpowiedniej trwałości oraz jakości. Do tekstyliów najczęściej wykorzystywanych w domowym zaciszu zaliczymy między innymi komplety ręczników i szlafroków po kąpieli, obrusy i bieżniki na stół, a także przesłony okienne, najczęściej obecne w formie firanek i zasłonek. O każdy z wymienionych elementów przyjdzie nam zadbać w nieco inny sposób, jednak jeżeli wybierzemy produkty wysokiej jakości, na pewno posłużą nam one przez dłuższy czas.

Ręczniki kąpielowe i ręczniki plażowe – jakie wybrać?

Ręczniki to podstawa w każdym domu – w końcu w jakiś sposób musimy osuszyć się po kąpieli lub prysznicu. Możemy podzielić je na trzy kategorie: ręczniki łazienkowe indywidualne dla każdego domownika, małe ręczniki bawełniane lub ręczniki bambusowe do wycierania rąk oraz cienkie, lekkie i najczęściej wykonane z mikrofibry ręczniki na plażę lub basen. Jeżeli lubimy białe tekstylia, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak pierzemy nasze ręczniki – najlepiej robić to osobno, tak aby zminimalizować ryzyko zabarwienia materiału. Przeciętnie ręcznik kąpielowy lub do rąk powinniśmy zmieniać co najmniej raz w tygodniu, w związku z czym warto zaopatrzyć się w zestaw kilku sztuk na każdego domownika.

Bieżniki i obrusy na stół – jak o nie dbać?

Obrusy i bieżniki na stół muszą wiele wytrzymać i nadal świetnie się prezentować. Ich materiał i wzór powinien być odporny na ciepło naczyń. Warto zwrócić uwagę także na łatwość usuwania plam. Najtrudniejsze do utrzymania w czystości są obrusy i bieżniki o jasnych barwach lub całkowicie białe – jeżeli takie lubimy, powinniśmy zadbać o to, by w przypadku poplamienia jak najszybciej zaprać zabrudzone miejsce. Obrus powinniśmy wymieniać co najmniej raz w miesiącu, chyba że wcześniej ulegnie on zabrudzeniu.

Firany i zasłony – na co zwrócić uwagę przy zakupach?

Pomimo dużej popularności rolet wewnętrznych, zasłonki i firany na metry to nadal najchętniej wybierany sposób na przesłonięcie okna. Można łatwo dopasować je do pozostałych elementów aranżacji wnętrz oraz zmieniać zawsze wtedy, gdy aktualny wzór się nam trochę znudzi. Jeżeli mamy nietypowe wymiary okien, zdecydowanie warto zamówić firanki i zasłonki na zamówienie – będą lepiej dopasowane, zarówno do wymiarów wnęki okiennej i balkonowej, jak i do przemyślanego i wybranego przez nas designu wnętrza. Ponieważ z tym elementem wystroju zazwyczaj rzadko wchodzimy w interakcję, możemy wymieniać je raz na 4-6 miesięcy.

Tekstylia domowe to bardzo ważny element wyposażenia naszego M. Jeżeli o nie zadbamy i będziemy pamiętać o regularnych wymianach, nie tylko będą świetnie spisywać się w swojej roli, ale również uprzyjemnią nam każdy dzień spędzany we własnych czterech kątach.

Artykuł sponsorowany