Tatry dla początkujących turystów – gdzie rozpocząć przygodę?

Tatry to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na turystycznej mapie Polski, które zachwyca o każdej porze roku. Przepiękne krajobrazy, bogata fauna i flora, polodowcowa rzeźba – wszystko to sprawia, że na tatrzańskie szlaki przybywa wielu turystów. Gdzie leżą Tatry? Po polskiej stronie znajduje się niespełna 1/3 tego masywu górskiego. Reszta przynależy do Słowacji. Jak przygotować się do pierwszej wyprawy? Podpowiadamy.

Jak powstały Tatry?

Tatry uformowały się na skutek tzw. orogenezy alpejskiej w trzeciorzędzie. Ukształtowane zostały przez szereg rozciągniętych w czasie procesów. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających Tatry? Co warto zobaczyć? Prawdziwymi perełkami są oczywiście miejsca takie jak Morskie Oko, Kasprowy Wierch oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich. Można tu znaleźć stosunkowo łatwe trasy, które z pewnością spodobają się początkującym turystom. Do wędrówki po górach trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Celem artykułu jest pomoc początkującym turystom w planowaniu górskiej wyprawy.

Wybór odpowiedniej odzieży

Priorytet stanowi zaopatrzenie się w wygodne i oddychające ubrania outdoorowe. Odzież w góry powinna dostatecznie chronić przed wiatrem i chłodem. Warunki atmosferyczne w Tatrach są zmienne, dlatego kluczowe jest zadbanie o warstwowy ubiór na tzw. cebulkę. Z pewnością przyda się bielizna termoaktywna, bluza trekkingowa lub polar oraz kurtka membranowa z kapturem. Nie bez znaczenia jest także wybór właściwego obuwia. Warto postawić na wybór wysokiej jakości butów trekkingowych, które ochronią przed twardą i nierówną powierzchnią. Praktyczne akcesoria tj. czapka, rękawiczki czy okulary przydadzą się nie tylko zimą, ale też w sezonie wiosenno-letnim.

Planowanie trasy

Osoby rozpoczynające przygodę z górami powinny dokładnie zaplanować wędrówkę po Tatrach. Najlepszym wyborem na początek będzie trasa o niskim stopniu trudności. Pod uwagę należy wziąć jej długość oraz czas przejścia. Z pewnością warto też korzystać z map i narzędzi nawigacyjnych. Nie można też zapominać o zabraniu naładowanego telefonu z zapisanym numerem do TOPR i zainstalowaną aplikacją „Ratunek”. Co wybrać na pierwszą wyprawę w Tatry? Gdzie iść? Dla początkujących odpowiednia będzie m.in. Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska, Gubałówka czy Sarnia Skała. Przed wyruszeniem w góry warto sprawdzić informacje o aktualnych warunkach pogodowych.

Bezpieczeństwo na szlaku

Każdy początkujący turysta powinien zachować środki ostrożności. Musi pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach. Między innymi niezbędne jest zabranie ze sobą miniapteczki pierwszej pomocy. Góry zapewniają wspaniałe widoki, ale warto pamiętać o potencjalnych zagrożeniach podczas wędrówki. Nigdy nie należy zbaczać ze szlaku i pokonywać zbyt trudnych odcinków. Trasa powinna być dopasowana do doświadczenia, umiejętności oraz kondycji fizycznej podróżnika. Szczególną ostrożność należy zachować podczas przekraczania rzek i strumieni.

Wyposażenie na wycieczkę w góry

Co zabrać w Tatry? Do plecaka należy spakować wodę i kanapki. Warto też zabrać ze sobą termos z posłodzoną wcześniej herbatą oraz batony energetyczne, banany lub inne przekąski. Najlepiej spakować wszystko, co niezbędne, do odpowiedniego plecaka. Osoby planujące nocowanie w schronisku lub namiocie powinny pamiętać także o zabraniu odpowiednio dobranego śpiwora. Szeroki wybór profesjonalnej odzieży górskiej i ekwipunku można przykładowo znaleźć w ofercie firmy PAJAK .

Informacje praktyczne

Jak dojechać do Tatr? Najwygodniejsza jest oczywiście podróż własnym samochodem. Oczywiście istnieje też możliwość podróżowania transportem publicznym – autobusem lub pociągiem. Przed wyruszeniem w góry warto dokładnie zaplanować swoją wędrówkę w Tatry – co zwiedzić, jakie zakwaterowanie wybrać czy skorzystać z noclegu w schronisku. Warto zapoznać się z aktualnym cennikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zapisać kontakty alarmowe i informacyjne. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas wycieczki w Tatry? Jakie szczyty są polecane osobom początkującym? Turyści, którzy chcą się przygotować do przygody na trudniejszych szlakach, mogą się udać na Nosal.

Jak się przygotować do pierwszej wyprawy?

Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni strój i ekwipunek. W plecaku podróżnika nie może też zabraknąć wody, kanapek oraz słodkich przekąsek. Zanim początkujący turysta wyruszy na szlak, powinien sprawdzić prognozy pogody na oficjalnej stronie TOPR. W razie ryzyka wystąpienia burzy najlepiej zrezygnować z wyprawy. Bez wątpienia warto rozpocząć swoją przygodę w Tatrach i w pierwszej kolejności udać się w trasę o niskim stopniu trudności.

