Pompa głębinowa do systemu nawadniania ogrodu. 6 rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę

Nie ma mowy o posiadaniu pięknego ogrodu z dorodną roślinnością i perfekcyjnym trawnikiem bez intensywnego nawadniania. To fakt, o którego prawdziwości przekonało się już wielu właścicieli przydomowych ogródków. Ponieważ jednak koszty podlewania mogą być szokujące, to coraz więcej osób inwestuje we własne źródło wody, czyli w studnię. Ta na niewiele się zda, jeśli nie zamontujemy w niej odpowiedniej pompy głębinowej, zasilającej prawidłowo zaprojektowany i wykonany system automatycznego podlewania. W naszym poradniku omawiamy 6 najważniejszych rzeczy, jakie należy wziąć pod uwagę na etapie wyboru pompy głębinowej do nawadniania ogrodu.

Średnica studni

Na dobry początek sprawdź średnicę otworu studziennego, aby wiedzieć, jaka pompa zmieści się w rurze osłonowej. Jeśli wykonawca zastosował rurę 125 mm, to możesz zdecydować się na praktycznie każdą pompę do użytku domowego – nawet w rozmiarze 4 cali. Z kolei do otworu studziennego o średnicy 100 mm wejdzie maksymalnie pompa 3,5-calowa.

Wydajność źródła wody

Tutaj radzimy zapamiętać prostą, niezmienną zasadę: wydajność pompy nigdy nie powinna być większa od wydajności samego źródła. Chodzi o uniknięcie ryzyka wystąpienia zjawiska tzw. zrywania słupa wody. Jeśli np. studnia ma wydajność 50 litrów na minutę, to szukamy pompy o zbliżonej maksymalnej wydajności, uwzględniając straty na instalacji. Wydajność źródła powinien określić wykonawca studni.

Ekspert radzi: „Zanim kupisz jakąkolwiek pompę – czy to głębinową, czy hydroforową – musisz sprawdzić, jak wydajna jest Twoja studnia. Innymi słowy: trzeba się przekonać, ile litrów wody na minutę jest w stanie wydać źródło. Aby to sprawdzić najlepiej będzie wypożyczyć pompę w lokalnym sklepie lub od kogoś znajomego. Podłączamy ją „na krótko” i uruchamiamy, mierząc ilość wody przy pomocy wiaderka o pojemności np. 10 litrów i nasłuchując, czy pompa nie zaczyna zasysać powietrza.” Źródło: https://sklep-hydros.pl/blog/poradnik/Pompa-do-nawadniania-ogrodu-5-rzeczy-na-ktore-musisz-zwrocic-uwage.html

Stopień rozbudowania instalacji nawadniającej

Trzeba pamiętać, że parametry robocze pompy podawane przez producenta są parametrami osiąganymi w idealnych warunkach – a więc niemożliwych do osiągnięcia w codziennym użytkowaniu. Wydajność pompy i ciśnienie na wyjściu spadają z każdym metrem głębokości studni oraz każdym metrem instalacji nawadniającej.

Jeśli np. pompa jest zanurzona na głębokości 5 metrów, a odległość od studni do ostatniego zraszacza wynosi 50 metrów, to realne ciśnienie wody na końcowym odcinku będzie o 1 bar niższe od deklarowanego w specyfikacji urządzenia (spadek o 1 bar na każde 10 metrów podnoszenia w pionie i o 1 bar na każde 100 metrów tłoczenia wody w poziomie). Do tego oczywiście dochodzą straty generowane przez każdą złączkę oraz zraszacze znajdujące się „po drodze”.

Wiedząc o tym należy uwzględnić stopień rozbudowania instalacji nawadniającej przy wyborze pompy głębinowej pod kątem jej wydajności oraz wysokości podnoszenia, aby mieć pewność, że każdy obszar ogrodu zostanie równomiernie nawodniony – ewentualnie bardzo rozbudowaną instalację należy podzielić na sekcje.

Lustro wody

Koniecznie trzeba fizycznie zmierzyć, na jakiej głębokości znajduje się lustro wody w studni. Co ważne, mierzymy zarówno lustro statyczne, jak i dynamiczne, czyli w trakcie poboru (o ile opada woda przy uruchomionej pompie).

W ten sposób unikniemy ryzyka suchobiegu, czyli stanu, w którym pompa pracuje w niepełnym zanurzeniu, co z kolei skończyłoby się nawet zatarciem silnika.

Specjaliści doradzają: „Typowym problemem, na jaki narażają się użytkownicy zbyt mocnych pomp głębinowych, jest suchobieg, czyli po prostu praca silnika na sucho. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn awarii pomp. Suchobieg może występować wtedy, gdy zbyt mocna pompa doprowadzi do gwałtownego obniżenia się lustra wody i tym samym odsłonięcia silnika.” Źródło: https://energia360.pl/studnie,ac155/zbyt-mocna-pompa-glebinowa-czym-to-grozi,2944

Jakość wody studziennej

Wielu inwestorów lekceważy tę kwestię, wychodząc z założenia, że skoro woda ze studni ma być używana tylko do nawadniania ogrodu, to jej jakość jest bez znaczenia. Tymczasem przed zakupem pompy głębinowej warto poznać przynajmniej właściwości fizyczne wody, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości piasku.

Jeśli studnia jest stosunkowo płytka lub jest to studnia kopana, wówczas niemal na pewno woda zawiera sporo piasku, który działa destrukcyjnie na uszczelnienia, wirniki czy sam silnik pompy. W takiej sytuacji należy poszukać pompy antypiaskowej, która może tłoczyć wodę zawierającą powyżej 150 g/m3piasku.

Pojemność hydroforu

W prawidłowo zaprojektowanej instalacji do nawadniania ogrodu musi się znaleźć miejsce na hydrofor. To w nim będzie magazynowana woda do podlewania, dzięki czemu pompa nie będzie musiała pracować przez cały czas – łatwiej wyregulujemy również odpowiednie ciśnienie na potrzeby zraszaczy czy linii kroplujących.

Pojemność hydroforu ma duży wpływ na wybór pompy głębinowej. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której pompa możliwie jak najdłużej napełnia zbiornik, dzięki czemu nie będzie się co chwilę załączać (oszczędność prądu oraz ochrona silnika i hydrauliki pompy). Zbyt krótkie i częste cykle pracy pompy, spowodowane niedopasowaniem jej wydajności do pojemności zbiornika, to prosta droga do przedwczesnej awarii urządzenia.

Wybierając pompę głębinową do nawadniania ogrodu zgodnie z tymi kryteriami na pewno znajdziesz takie urządzenie, które będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości wody na potrzeby trawnika, rabat kwiatowych, żywopłotu etc. Pamiętaj natomiast, że instalacja nie składa się tylko z pompy – potrzebujesz jeszcze szeregu innych elementów, w tym hydroforu, rur, armatury hydraulicznej, zraszaczy, elektrozaworów oraz obudowy studni czy głowicy studziennej.

