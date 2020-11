Podatek dochodowy – co musisz o nim wiedzieć

Płacenie podatków z pewnością nie należy do przyjemnych czynności, jednak w praktyce nie sposób ich uniknąć. Każdego roku musisz złożyć deklarację podatkową, w której rozliczysz się z fiskusem. Jaką skalę podatkową wówczas zastosować? To zależy od tego, w jakim progu podatkowym się znajdujesz. Jest to bezpośrednio zależne od wysokości osiąganych dochodów. Sprawdź zatem, jakie progi podatkowe występują w Polsce i który z nich dotyczy właśnie Ciebie.

Czym jest próg podatkowy? Ile wynosi?

Progi podatkowe, progresja podatkowa, kwota wolna od podatku – te wszystkie pojęcia związane są z system podatkowym w Polsce. Dla wielu podatników są nie do końca zrozumiałe. Mogą wydać się szczególnie zawiłe w przypadku osób, które rozliczać się będą po raz pierwszy. Warto zacząć zatem od podstaw. W Polsce funkcjonują dwa progi podatkowe, w których obowiązują inne stawki podatku. W I progu podatek wynosi 17%. Został on zmniejszony z 18% w 2020 roku i obejmuje podatników, których dochód na dany rok wyniósł maksymalnie 85528 złotych. Szacunki pokazują, że dotyczy on aż 97%. Do II progu podatkowego, jak łatwo się domyślić, należą osoby, których roczny dochód przekroczył 85528 złotych. W ich przypadku stawka podatku to 32%. Jak zatem widać, im więcej zarabiasz, tym wyższe podatki musisz płacić.

Co ciekawe, w 2019 roku wprowadzony został w Polsce trzeci próg podatkowy o charakterze nieformalnym. Dotyczy wyłącznie osób, których roczny dochód przekracza milion złotych. Muszą oni odprowadzić dodatkowy podatek, którego wysokość wynosi 4%. Jest to tzw. danina solidarnościowa. Więcej o tym czym jest próg podatkowy przeczytasz na stronie kapitalni.org

Istotna jest jeszcze jedna informacja: progi podatkowe tyczą się uzyskanego dochodu (nie mylić z przychodem). Czym jest dochód? To przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Można więc powiedzieć, że jest to kwota, jaką podatnik realnie otrzymał w danym roku.

Progresja podatkowa i kwota wolna od podatku

Fakt, że w I progu podatkowym stawka podatku wynosi 17% nie oznacza, że musisz oddać państwu 17% swojego rocznego dochodu. W Polsce obowiązuje bowiem kwota wolna od podatku, której wysokość sięga 8000 złotych. Ponadto, system podatkowy opiera się na tzw. progresji podatkowej. Co to oznacza? Opodatkowana zostaje nadwyżka, która przekracza próg podatkowy. Mogłoby się wydawać, że skoro kwota wolna od podatku sięga do 8000 złotych, to właśnie tyle możesz odliczyć od dochodu. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej.

Przede wszystkim kwotę wolną od podatku rozliczyć mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się z użyciem PIT-36 lub PIT-37. Osoby, które uzyskały dochód w wysokości do 8000 tys. złotych, są zwolnione z konieczności płacenia podatku. Podatników, których roczny dochód mieścił się w przedziale 8-13 tys. złotych, obowiązuje kwota wolna od podatku na poziomie od 8000 zł do 3 091 zł, przy czym wylicza się ją na zasadzie degresji. Jeśli Twój dochód wyniósł więcej niż 13 tys. zł i jednocześnie mniej aniżeli 85 528 zł, to kwota wolna od podatku wynosi równo 3 091 zł i jest kwotą stałą. Zmniejsza się ona zaś dla dochodu, który przekracza 85 528 zł. W tym przypadku mieści się ona w przedziale 3 091 – 1 zł. Na uwadze należy mieć jednocześnie, że dla dochodów powyżej 127 tys. zł w ciągu roku, nie obowiązuje kwota wolna od podatku.

Ulga podatkowa dla młodych

Przy rozliczeniu podatkowym PIT skorzystać można z ulg podatkowych. Przysługuje ona m.in. osobom, które nie ukończyły 26 roku życia. W ich przypadku zwolnienie z podatku dotyczy dochodów aż do wysokości 85 528 zł. Od podatku odliczyć można także m.in. ulgę na leki, tzw. ulgę na dziecko, ulgę termomodernizacyjną czy darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów.

Samodzielne rozliczenie dochodu może okazać się niełatwym zadaniem. Na szczęście ten obowiązek przejął niedawno Urząd Skarbowy. Musisz jedynie zatwierdzić rozliczenie na dedykowanej platformie w wyznaczonym terminie (po jego upływie zostanie zatwierdzone automatycznie) bądź wprowadzić w nim ewentualne zmiany.

