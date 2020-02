Po co ci tani kurier (w sklepie on-line)?

Tani kurier jest pożądany

Spośród respondentów, których opinie przedstawia raport “E-commerce w Polsce 2019: Gemius dla e-Commerce Polska” aż 83% zgadza się z twierdzeniem, że kupowanie on-line jest wygodne. Wynik ten zawdzięczamy między innymi dogodnym formom dostawy zakupionych dóbr. Prawie połowa (49%) respondentów twierdzi, że do zakupów w sieci motywuje ich dostępność wielu sposobów dostarczenia i\lub odbioru zakupów, ale spośród tych różnych form dostawy zdecydowanym liderem pozostaje kurier. Aż 71% ankietowanych uznało tą formę dostawy najbardziej zachęcającą do dokonywania zakupów w sieci. Drugie miejsce w rankingu zajęły paczkomaty (z wynikiem 61%) i nieco innego typu odpowiedź: “darmowa dostawa do domu z możliwością darmowego zwrotu” (wskazało na nią 59% ankietowanych). Należy jednak zauważyć, że jeżeli ma to być dostawa do domu, to w grę wchodzi tylko kurier lub paczka pocztowa.

Tani kurier jest szczególnie ważny dla osób starszych (kategoria wiekowa 50+), które mają wyraźnie silniejszą preferencję wobec dostawy przez kuriera niż inne grupy wiekowe (o ok. 20 punktów procentowych). Można przypuszczać, że wiąże się to z ograniczoną mobilnością wielu osób starszych, w tym także trudnościami z wniesieniem cięższych zakupów do mieszkania. Zdaje się to potwierdzać fakt, że wielu respondentów wskazało, że chcieliby żeby kurier wniósł zakupy do mieszkania (72%, a wśród najstarszych respondentów aż 78%), jak również nieco mniejsze niż u innych grup wiekowych upodobanie osób starszych do korzystania z paczkomatów (choć tu problemem może być też bariera technologiczna). Choć osoby na emeryturze nie stanowią raczej większości w tej grupie kupujących w sieci, to warto zauważyć, że mają one mniejszy niż osoby pracujące problem z największą uciążliwością związaną z dostawami kurierskimi, czyli koniecznością oczekiwania na kuriera w domu.

Tani kurier działa w praktyce

W praktyce również tani kurier jest najczęściej wybieraną formą dostawy: 58% respondentów zadeklarowało, że podczas zakupów przez internet najczęściej korzysta właśnie z dostawy kurierem bezpośrednio do domu lub miejsca pracy. Tani kurier przebija tym samym paczkomat (52% wskazań) i pocztę (38% wskazań). Na czwartym miejscu znalazła się “darmowa dostawa do domu z możliwością darmowego zwrotu”, która (jak już wspomniano) również musi być wykonywana przez kuriera lub pocztę. Na piątym miejscu znalazł się odbiór w kiosku (tzw. Paczka w Ruchu), którą charakteryzuje przede wszystkim niska cena. Osoby starsze nie tylko uważają dostawę kurierem za pożądaną, ale także faktycznie częściej z niej korzystają: aż 72% osób w tej grupie wiekowej wskazała na dostawę kurierem formę, z której najczęściej korzystają (w innych grupach wiekowych było to nieco ponad 50%).

Tani kurier lepszy niż drogi

Cena ma ogromne znaczenie dla osób kupujących on-line. Aż 74% respondentów w raporcie “E-commerce w Polsce 2019: Gemius dla e-Commerce Polska” zgadza się z twierdzeniem, że kupowanie w sieci jest tańsze niż kupowanie w sklepach tradycyjnych (jest to nieznaczny wzrost w porównaniu do 71% w roku poprzednim). Aż 65% respondentów deklaruje, że do kupowania on-line motywują ich niższe niż w sklepach tradycyjnych ceny, co umieszcza tą cechę zakupów w sieci na czwartym miejscu w rankingu czynników, które motywują klientów do dokonywania zakupów w internecie. Co ciekawe, cena jest nieco ważniejsza dla osób postrzegających swoją sytuację materialną jako dobrą (66% vs 60% osób uważających ją za złą), a można przypuszczać, że osoby te dokonują zakupów częściej i na większe kwoty. Co więcej, 53% ankietowanych deklaruje, że niższe ceny towarów mogłyby skłonić ich do częstszego kupowania w sieci. A na cenę zakupów w sieci składa się nie tylko cena produktu, ale także cena dostawy. Zresztą jeszcze więcej respondentów, bo aż 55%, zadeklarowało, że do częstszego kupowania w sieci skłoniłyby ich niższe koszty dostawy. Jednocześnie 33% respondentów określiło wysokie koszty dostawy jako problem, z którym mieli do czynienia kupując on-line.

