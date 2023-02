PIT 36 – kto może skorzystać z takiej deklaracji?

PIT 36 to coroczna deklaracja podatkowa dla osób, jakie uzyskiwały dochód m.in. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub też uzyskujące przychody z innych krajów, bez udziału pośredników. Do 2 maja 2023 należy złożyć deklaracje podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym.

PIT 36 – ogólnie

PIT 36 można rozliczyć samodzielnie. Dokument można złożyć w formie tradycyjnej do urzędu skarbowego. Można również wykorzystać PIT online. Jakie osoby mogą tak naprawdę skorzystać z takiego dokumentu?

Do grona podatników rozliczających się na tym dokumencie zalicza się:

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, jeżeli została zastosowana odpowiednia skala podatkowa,

uzyskujących przychody z takich źródeł jak: najem, dzierżawa lub podobne umowy przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w przepisach,

uzyskujące przychody, jednak samodzielnie odprowadzający zaliczek na podatek dochodowy,

uzyskujące przychody z odpłatnego zbycia „innych”, co też dokładnie opisane jest w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

dokonujących rozliczenia wspólnie z dochodami małoletnich dzieci, przy czym należy pamiętać o wypełnieniu załącznika PIT/M.

To tylko część przykładów podatników, którzy są zobowiązani do wypełnienia PIT 36. Jeżeli ktoś nie ma pewności, czy zalicza się do grona tych osób, niezbędne informacje znajdzie w internecie lub w urzędzie skarbowym.

PIT 36L – dla kogo?

PIT 36L łączony jest z pojęciem podatek liniowy. Co to dokładnie oznacza? Do złożenia tego dokumentu zobowiązane są wszystkie te osoby, które rozliczają się według podatku liniowego 19%.

Do grona osób, jakie są wyłączone z tego obowiązku zalicza się m.in.: uzyskujące dochody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Samodzielne rozliczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się problematyczne. Dlatego warto nawiązać współpracę z księgowymi, którzy na bieżąco będą się wszystkim zajmować. Nie trzeba będzie ich informować o wysokości osiągniętego dochodu, ponieważ wszystkie papiery będą spływać do nich na bieżąco.

PIT 36L – o czym nie można zapomnieć?

Jeżeli ktoś decyduje się na liniowy podatek, traci możliwość wykonywania pewnych odliczeń. Nie można o tym zapomnieć. W innym przypadku trzeba będzie pojawić się w urzędzie z wyjaśnieniami. Z jakich ulg w takim razie nie będzie można skorzystać? Mowa tutaj dokładnie o:

możliwości odliczenia składek ZUS,

ulgi prowadzonej na działalność badawczo-naukową,

odliczenia darowizn, jakie kierowane są na cele edukacyjne,

odliczenie składek na IKZE,

odliczenia związane ze składkami zdrowotnymi.

PIT 36 – coroczne rozliczenie przed urzędem skarbowym

Tego typu dokument mogą wykorzystać działy specjalne produkcji rolnej, jak również osoby, które rozliczają straty podatkowe z ubiegłych lat. Wystarczy mieć jakiekolwiek źródło dochodu, jakie zostało opodatkowane na zasadach ogólnych.

Co jeszcze trzeba wiedzieć? Że to rozliczenie PIT chętnie wykorzystywane jest przez małżonków. W ich przypadku tylko jedna z osób może osiągać dochód, który jasno określony jest dla PIT 36.

Jak wysłać deklarację PIT online?

Do niedawna wiele osób systematycznie stawiało się w okresie koniec lutego – koniec kwietnia w urzędzie po to, aby złożyć deklarację. Teraz nie trzeba nigdzie jechać, ponieważ rozliczenie PIT można wysłać internetem. Nie wymaga to specjalnej wiedzy i wszystko można wykonywać samodzielnie.

Przy czym osoby prowadzące firmę, powinny zdać się jednak na księgową, jaka ma odpowiednią znajomość odnośnie tego, jakie ulgi, odliczenia, itd., można zastosować.

E-pity są jednak bardzo chętnie wykorzystywane przez osoby prywatne, jakie wiedzą, że wystarczy odebrać urzędowe poświadczenie odbioru (tzw. UPO), aby być pewnym tego, że deklaracja wylądowała w dedykowanym miejscu.

E-pity dostępne są tak naprawdę dla wszystkich, które otrzymały PIT-11, PIT-11A, itd. Specjalnie dedykowany program sam ustala, który dokument musi zostać wypełniony (nie zawsze jest to PIT 36) i w prawidłowej formie wysłany do urzędu. Takie zeznanie podatkowe trafia do odpowiedniej bazy, gdzie zostanie zweryfikowane. Niezależnie od tego, czy chodzi tu o zryczałtowany podatek dochodowy, czy też mają podatnicy inne źródła przychodów – korzystanie z takiej opcji jest bardzo wygodne. W szczególności, że wszystkiego można dokonać w zaciszu swojego domu.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczenie na PIT 36 odnosi się również do tych osób, jakie samotnie wychowują dziecko. Mowa tutaj o pannach, kawalerach, rozwodnikach (jednej ze stron), wdowie,wdowcu, osobie pozostającej w związku małżeńskim – jednak druga ze stron ma ograniczone prawa rodzicielskie. Rozliczenie w tym wypadku przysługuje w momencie, jeżeli ma się dziecko:

małoletnie,

jeżeli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na to, ile dziecko ma tak naprawdę lat.

Można z tego prawa również skorzystać, jeżeli ma się do czynienia z dzieckiem uczącym się do 25 roku życia – również szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym.

