Najciekawsze wydarzenia w roku 2023

Polska to kraj bogaty w historię, kulturę i naturalne piękno. Od średniowiecznego Starego Miasta Krakowa i Gdańska po malownicze Tatry i Bieszczadzki Park Narodowy, Polska oferuje szeroki wachlarz miejsc wartych odwiedzenia.

Kraków, dawna stolica Polski, jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest domem dla wielu zabytków, w tym Zamku Królewskiego na Wawelu, Rynku Głównego i gotyckiej Bazyliki Mariackiej. Kolejną z popularnych atrakcji w Polsce są Tatry, wspaniałe pasmo szczytów, które oferują widoki zapierające dech w piersiach i różnorodne zajęcia na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, czy jesteś wędrowcem, narciarzem, czy po prostu szukasz spokojnego odosobnienia, Tatry mają coś do zaoferowania. Bieszczadzki Park Narodowy to także obowiązkowy cel podróży dla miłośników przyrody. Park jest domem dla wielu dzikich zwierząt, w tym dzików, jeleni i orłów, a także pięknych lasów i łąk.

Kalendarium:

29.01.2023 – 31. Finał WOŚP w Rembertowie w Warszawie

W tym roku zbiórka WOŚP będzie poświęcona walce z sepsą. Współpracują ze Stowarzyszeniem Rembertów Bezpośrednio, a także Salą Rembertów.

Sepsa jest zespołem objawów, które wywołuje niekontrolowana i gwałtowna reakcja organizmu po zakażeniu. Od momentu wystąpienia sepsy już w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej i śmierci

W Polsce nie mamy obecnie wiarygodnych danych dotyczących zapadalności na sepsę. Utrudnia to podjęcie działań mających na celu zapobieganie jej występowania. Z danych, które obecnie posiadamy, wynika, że w Polsce z powodu sepsy jest hospitalizowanych około 20 tys. dorosłych rocznie, jednak ta wartość jest prawdopodobnie niedoszacowana.

Każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania antybiotyku o 8 proc. na godzinę. Z tego powodu, celem WOŚP jest wyposażenie szpitali w urządzenia ułatwiające szybką diagnostykę zakażeń.

24-26.03 – 12 Krakowski Festiwal Komiksu

Krakowski Festiwal Komiksu jest największym w Polsce południowej dorocznym spotkaniem fanów komiksu, animacji, ilustracji i podobnych form wizualnej narracji. W programie znajdziemy atrakcje dla różnych grup wiekowych, odbędą się spotkania autorskie, prelekcje i panele dyskusyjne, a także warsztaty i pokazy.

Podstawą każdej edycji jest szereg spotkań autorskich z artystami Polskimi i zagranicznymi. Na festiwalu weźmiemy także udział m.in. w komiksowych spacerach po Krakowie, pokazach filmowych i cosplayu. Oczywiście i w tym roku na festiwalu będzie miała miejsce giełda wydawców, którzy przygotują premierowe publikacje dostępne dla uczestników.

Wstęp jest darmowy.

28.03.2023 – Grand Kyiv Classical Ballet – Notre Dame de Paris 2023 w Katowicach

W Katowicach Grand Kyiv Classical Ballet wystawi “Dzwonnika z Notre Dame”. Grupa rozpoczęła swoją działalność koncertową w 2014 we Francji, wystawiając “gwiazdy światowego Baletu” gdzie dali aż 35 koncertów w ciągu 45 dni. Po udanym debiucie, nie tylko zaistnieli w przestrzeni baletowej, ale także zaczeli dawać koncerty na całym świecie. Odwiedzili do tej pory USA, Chiny, Hiszpanię, Holandię, Norwegię, Belgię, a teraz także Polskę.

16.06 – 18.06.2023 – Pyrkon w Poznaniu

Festiwal Fantastyki Pyrkon (powszechnie skracany na “Pyrkon” to konwent fanów fantastyki odbywający się w Poznaniu co rok. Poświęcony jest science fiction i fantastyce, komiksom, filmom, programom telewizyjnym, grom wideo, grom RPG, LARPom, a także grom planszowym, karcianym i figurkowym. Pyrkon to największa tego rodzaju impreza w Polsce, a nawet jedna z największych w Europie (brało w niej udział ponad 55 000 osób w 2022 roku). W tegorocznej edycji organizatorzy zapowiadają ponad 65 000 m2 sal pełnych warsztatów,i wykładów, wystaw, a także konkursów i pokazów cosplay. Oprócz tego 14 000 m2 powierzchni dla wystawców, pełnej książek, komiksów, odzieży i gadżetów.

28.06 – 01.07 – Open’er Festival

Opener jest jednym z największych festiwali muzycznych odbywających się w lecie. Jak co roku, będzie znajdował się na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wspomnijmy o cenach biletów, ponieważ nie należy on do tanich. Jednodniowy bilet na tegoroczny festiwal wyniesie 449 zł.(dla dzieci 225 zł). Natomiast karnet na wszystkie cztery dni to 949 zł. (dzieci 475 zł). Jeżeli chcemy mieć także dostęp do pola namiotowego, to możemy rozszerzyć swój karnet, zapłacimy wtedy w sumie 1189 zł. Można także wybrać karnet weekendowy, on kosztuje 689 zł (karnet weekendowy także można rozszerzyć o pole namiotowe, zapłacimy za to dodatkowe 160 zł).

W tym roku ma pojawić się wiele gwiazd z całego świata, wystąpią: Lil Nas X, Kendrick Lamar, Nothing But Thieves, Lizzo, a także Arctic Monkeys, One Republic i Queens of the Stone Age.

11.08.2023 – Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA w Rynie

MASURIA obiecuje 3 dni pełne kultury średniowiecznej i historycznych informacji. Odbędą się pokazy walk rycerskich, konkursy plebejskie, warsztaty rzemiosł dawnych, a także jarmark rękodzieła i pokaz batalistyczny! Prawdziwa gratka dla wszystkich osób zainteresowanych średniowieczem.

Podsumowanie

Udział w wydarzeniach kulturalnych to fantastyczny sposób na poznanie nowych ludzi i dobrą zabawę. Niezależnie od tego, czy interesujesz się muzyką, komiksem, czy historią, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Tego rodzaju eventy pomagają poszerzyć horyzonty i krąg znajomych. Przy tak wielu różnych rodzajach dostępnych wydarzeń kulturalnych, aż szkoda siedzieć w domu.

