Na co zwrócić uwagę przy zakupie płyty indukcyjnej?

Płyta indukcyjna to sprzęt rewolucyjny, jeśli chodzi o rozwiązania domowe w dziedzinie gotowania – znacznie bardziej elegancki i łatwy w czyszczeniu, niż tradycyjna kuchenka z grzałkami gazowymi, i wydajniejszy, niż płyta ceramiczna.

Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie płyty indukcyjnej? I gdzie dokonać zakupu?

Jeśli szukacie sprawdzonego i nowoczesnego sprzętu do gotowania do waszej kuchni, nie szukajcie dalej – płyta indukcyjna bije na głowę wszystkie inne rozwiązania w tej dziedzinie. To prawda, że potrzeba zakupu specjalnych garnków i wyższa początkowo cena mogą do siebie zniechęcić potencjalnych kupców, ale ta inwestycja gwarantuje naprawdę szybki zwrot – w postaci dużo niższych rachunków za prąd!

Płyta indukcyjna: co to właściwie jest? Jak działa?

Płyta indukcyjna jest płytą grzewczą przykrytą odpornym na zarysowania szkło. Inaczej niż w przypadku gazowych grzałek, nie mamy tu do czynienia z otwartym spalaniem gazu. Płyta indukcyjna do nagrzewania wykorzystuje energię elektryczną i jest generalnie uważana za bezpieczniejszą. Dodatkową jej zaletą jest gładka, estetyczna powierzchnia, którą bardzo łatwo jest utrzymać w czystości.

Jednak te same zalety posiada płyta ceramiczna. Czym więc te dwa rodzaje płyt się od siebie różnią? Przede wszystkim sposobem wytwarzania ciepła. W przypadku ceramiki mamy do czynienia z grzałkami znajdującymi się bezpośrednio pod płytą, które swoje ciepło przenoszą w prosty sposób na naczynia. Natomiast indukcja to dość skomplikowany proces wykorzystujący pole magnetyczne. W wyniku przetwarzania energii dochodzi do nagrzania wyłącznie spodu garnka położonego na płycie. Płyta zaś wychładza się błyskawicznie po zdjęciu naczynia.

Jakie są zalety płyty indukcyjnej?

O tym, dlaczego płyta indukcyjna jest lepsza od kuchenki gazowej już wspomnieliśmy. Natomiast olbrzymią przewagą tego rodzaju rozwiązania nad płytą ceramiczną jest energooszczędność i szybkość działania indukcji. Już w kilka sekund po uruchomieniu naczynie postawione na płycie rozgrzewa się. Gotowanie będzie dużo szybsze, a rachunki za prąd – mniejsze.

Dużą zaletą płyt indukcyjnych jest też wygoda użytkowania. Na rynku dostępne są takie modele, w których nie ma wydzielonego miejsca do położenia naczynia – gdziekolwiek je położymy, będzie ono poddane grzaniu. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że do używania płyty indukcyjnej potrzebujemy specjalnych naczyń. Nie możemy na niej postawić patelni po babci – do kosztu samej płyty doliczmy zatem koszty patelni i garnków.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie płyty indukcyjnej?

Oczywistą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę przy zakupie płyty indukcyjnej jest jej rozmiar. Nie powinno być problemem dopasowanie tego sprzętu do warunków panujących w naszej kuchni, bo tak samo jak inne kuchenki – płyty indukcyjne możemy zakupić o dowolnym rozmiarze. Standardowy to ok. 60 centymetrów szerokości, co pozwala na swobodne korzystanie z czterech wydzielonych pól indukcyjnych. Jeśli jednak dużo gotujemy i potrzebujemy używać wielu garnków i patelni naraz, poważnie rozważmy model oferujący sześć pól indukcyjnych. Lub też wspomniany model bez wydzielonych pól.

Pamiętajmy także o bardzo ważnej właściwości, jaką jest moc indukcji. Waha się ona od 2,8 do aż 12 kilowatów. Najpopularniejsze modele oferowane są gdzieś pośrodku tej skali, o wartościach rzędu 6,9 – 7,4 kW. To wciąż dużo dla standardu polskiego mieszkania – taki sprzęt może zbytnio obciążyć instalację elektryczną w domu, dlatego polecane jest przy montażu zatrudnienie dobrego elektryka. Najczęściej płytę indukcyjną podłącza się do tzw. siły, czyli zasilania trójfazowego, aby uniknąć awarii w mieszkaniu.

Dodatkowe funkcje płyt indukcyjnych

Producenci płyt indukcyjnych prześcigają się w tym, który produkt zaoferuje najwięcej dodatkowych funkcji. Wśród tych, które należy naprawdę pochwalić za przydatność i dobry pomysł, są:

– sterowanie dotykowe typu slider, czyli suwak, dzięki któremu czytelnie i łatwo ustalimy temperaturę podgrzewania;

– funkcja Stop & Go, która pozwala na chwilę wstrzymać działanie płyty, a później płynnie je przywrócić z ustalonymi już ustawieniami;

– auto-stop – bardzo ważna funkcja, która zapobiega przegrzaniu się lub spaleniu naczynia, jeśli zostawimy je na zbyt długo bądź o nim zapomnimy;

– timer – który pozwoli ustalić nam czas, w trakcie którego chcemy podgrzewać potrawę.

Ranking płyt indukcyjnych

Które płyty indukcyjne oferują najlepszy stosunek ceny do jakości i które oferują najlepsze funkcje? Ranking płyt indukcyjnych RTV Euro AGD wskazał 10 najlepszych produktów na rynku najwyżej ocenionych przez zarówno przez ekspertów, jak i użytkowników. Królują tu propozycje firm Whirlpool, Electrolux, oraz Amica. Wśród nich m.in.:

– Whirlpool ACM 816 BA – ta elegancka płyta indukcyjna z czterema pola indukcyjnymi posiada funkcję booster, która przyśpiesza gotowanie potraw;

– Amica PI6512TU – czyli płyta odznaczająca się szczególnym stosunkiem ceny do jakości;

– Electrolux EHH6240ISK – czyli kolejna płyta indukcyjna z funkcją Booster (posiadają ją dwa z czterech pól indukcyjnych), która wiele rzeczy zrobi za nas automatycznie.

Cały ranking dostępny jest na stronie RTV Euro AGD.

