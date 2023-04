Laptop czy PlayStation 5: co wybrać, gdy mamy 3000 zł?

Co wybrać – konsolę do gier czy komputer lub laptop gamingowy w podobnej cenie? To odwieczny dylemat, z którym musi zmierzyć się każdy gracz. Nie ma tutaj jednej, właściwej odpowiedzi, ale postaramy się przybliżyć obie opcje i wskazać wszystkie zalety oraz wady każdego z rozwiązań. Co wybrać w cenie do 3000 zł – PlayStation 5 czy laptop gamingowy?

PC kontra konsole, czyli gusta i guściki

Spór między miłośnikami pecetów oraz konsoli trwa już od kilkunastu lat i nie zapowiada się na to, żeby miał się on wkrótce zakończyć. Choć obie strony mają solidne argumenty merytoryczne, to wiele osób sprowadza konflikt do kwestii gustu. To prawda, że osobiste preferencje mają duże znaczenie, ale w praktyce warto rozważyć oba rozwiązania – niektóre ich zalety nie są oczywiste. Najpierw przyjrzymy się PlayStation 5 i sprawdzimy laptop do gier do 3000 zł, a dopiero na końcu zastanowimy się nad tym, która opcja jest najkorzystniejsza!

Czy warto czekać na PS5 Pro?

Konsola gamingowa to inwestycja na długie lata. Warto postawić na sprawdzone rozwiązanie, aby móc cieszyć się rozgrywką w najnowsze produkcje. PlayStation 5 to obok Xbox Series X najlepsza konsola na rynku. Co prawda Sony pracuje już nad odświeżoną PS5 Pro, ale premiera ulepszonej wersji nastąpi najwcześniej w 2024 roku. To długi okres – zwlekanie z zakupem PS5 nie ma sensu. Jakie są najważniejsze wady oraz zalety PlayStation 5?

PlayStation 5 – zalety i wady

Najważniejszą zaletą PlayStation 5 jest prostota. Wystarczy kupić konsolę, podłączyć ją, zainstalować grę i cieszyć się rozgrywką. Możemy zagrać w ekskluzywne tytuły, dostępne tylko na konsolach Sony, a do tego nie musimy obawiać się o wymagania sprzętowe. Płynna rozgrywka w 4K oraz 60 FPS-ach zapewnia wysoki komfort korzystania ze sprzętu – dużo lepszy, niż w przypadku laptopa gamingowego do 3000 zł. Co prawda nie każdy gracz będzie zadowolony z konieczności gry na padzie, choć trzeba przyznać, że Sony zadbało o jakość dodatków. Kontroler nie tylko dobrze wygląda, ale też jest ergonomiczny i zaskakująco wygodny w użyciu.

Laptop gamingowy do 3000 zł – jaki wybrać?

Wybierając laptopa gamingowego do 3000 zł, należy zwrócić szczególną uwagę na procesor oraz kartę graficzną. Ich wydajność jest kluczowa, bo tylko dobre podzespoły zapewniają płynną rozgrywkę oraz wysoką jakość grafiki. Dobrym pomysłem jest poświęcenie kilka godzin i porównanie poszczególnych modeli komputerów przenośnych – w tym temacie warto sprawdzić więcej porad na gaming.komputronik.pl.

W cenie do 3000 zł możemy dostać dobry sprzęt ze średniej półki cenowej, którego najważniejszą zaletą jest wszechstronność. Na laptopie gamingowym zagramy w najnowsze gry, ale też wykorzystamy go do pracy, nauki czy rozrywki. Do tego możemy zabrać sprzęt tam, gdzie tylko mamy na to ochotę – na wakacje, do rodziny lub do pociągu. Należy przy tym pamiętać o dodatkowym koszcie, czyli peryferiach. Dobra myszka to podstawa, a jeśli planujemy stacjonarne korzystanie z urządzenia, to warto dodatkowo zainwestować w klawiaturę oraz ekran.

PlayStation 5 czy laptop do 3000 zł – co lepsze?

PlayStation 5 niewątpliwie zapewnia wyższy komfort rozgrywki od przeciętnego laptopa gamingowego za 3000 zł. Na papierze jest to dużo lepszy sprzęt, zapewniający komfortową rozgrywkę w atrakcyjnej cenie. To doskonałe rozwiązanie dla graczy, którzy cenią wysoką jakość grafiki oraz wygodę zapewnianą przez pada. Zresztą w niektóre popularne gry, takie jak The Last of Us Part 1 czy Forspoken, zagramy tylko na PS5, co dla wielu osób stanowi decydujący argument.

Choć PlayStation 5 na pierwszy rzut oka wydaje się lepszą opcją, to w praktyce warto również rozważyć zakup laptopa gamingowego. Za kwotę 3000 zł dostaniemy dobrej jakości sprzęt, który będzie służył przez długie lata. Laptop doskonale nadaje się do innych zastosowań, a do tego można z niego korzystać poza domem. Do tego dla wielu graczy tradycyjna myszka i klawiatura to dużo wygodniejsze rozwiązanie od nawet najlepszego pada. Jeśli zależy nam na niskiej cenie oraz wielofunkcyjności, to laptop jest dużo lepszym wyborem – komputer przenośny doskonale sprawdza się także poza światem gamingu!

