Lampa stojąca do salonu w stylu glamour – propozycje do luksusowego wnętrza

Połyskujące tkaniny, gładkie, lśniące meble, efektowne oświetlenie i błyskotki, dużo błyskotek – oto główne składniki estetyki glamour. W tym artykule skupimy się na oświetleniu: zaczaruj swoje mieszkanie luksusem i daj się uwieść magicznemu blaskowi lampy stojącej – nieodłącznemu elementowi stylu glamour.

Czym charakteryzuje się styl glamour?

Styl glamour jest utożsamiany z luksusem – w końcu wiele czerpie z estetyki Złotej Ery Hollywoodu, gdy w modzie i w dekoracji wnętrz królowały przepych, blichtr i blask. Obecnie styl glamour nadal ma się dobrze, chociaż nie jest już zarezerwowany jedynie dla celebrytów. Każdy może urządzić w ten sposób swoje mieszkanie: wystarczą odpowiednio dobrane meble i dodatki oraz szczypta animuszu.

Chociaż glamour kojarzy się przede wszystkim z klasyką i elegancją, nie jest konwencjonalny i nieobce mu kontrastowe zestawienia. Często w tego typu wnętrzach obserwujemy połączenia klasyki oraz retro z nowoczesnością, a także zestawienia jasnych i delikatnych barw, np. szarości, beżu, bieli, kontrastujących z wyrazistą czernią, fioletem, srebrem i złotem.

W aranżacjach glamour ważną rolę odgrywają dodatki. Odpowiedni klimat budują połyskujące tkaniny (welur, jedwab, aksamit), a także typowe oświetlenie. Najczęściej wybierane są meble stylizowane na vintage z nowoczesnym akcentem, czyli głównie pikowane sofy, pufy, komody z lakierowanej płyty MDF i małe stoliczki z blatem z marmuru lub szkła.

Kryształowa lampa stojąca do salonu – must have we wnętrzu glamour

Kryształowe dekoracje są nieodłącznym elementem stylu glamour. Najczęściej są to żyrandole, których drobne kryształki odbijają światło, tworząc na ścianach, podłogach i sufitach prawdziwy spektakl światła i cienia. Oryginalnym wyborem do salonu będzie także lampa podłogowa o ciekawej podstawie, np. w kształcie chromowanego sznura korali. Ozdobny charakter takiej lampy czyni ją mocnym, przyciągającym wzrok dodatkiem. Inny pomysł to lampa stojąca na smukłym metalowym słupku z chromowanym wykończeniem i szklanym kloszem w kształcie spodka – sprawdzi się jako dodatkowe źródło światła w salonie np. podczas czytania książki. Postaw ją w pobliżu skórzanej sofy Chesterfield, a efekt „wow” gwarantowany!

Lampa stojąca do salonu z abażurem – klasyczny wybór

Lampa z abażurem to aranżacyjny klasyk niezmienne kojarzący się z eleganckim wnętrzem z nutą retro. Do salonu glamour warto wybrać lampę z czarnym lub czekoladowym abażurem, który będzie kontrastował z korpusem w metalicznym kolorze. Zwróć uwagę na ozdobne walory abażuru – subtelne karbowanie prezentuje się bardzo oryginalnie. Dodatkowo ten element dekoracyjny może służyć jako stojąca lampa nocna do sypialni, bo dzięki materiałowej osłonie światło jest delikatnie rozproszone i nie razi w oczy. Sprawia to, że idealnie nadaje się do przestrzeni przeznaczonej na wypoczynek.

Lampa stojąca do salonu glamour w kolorze złotym – nowoczesna odsłona luksusowego stylu

W stylu glamour występują też elementy nowoczesnego designu. W salonie utrzymanym w odcieniach beżu, szarości i stonowanego różu ciekawym akcentem kolorystycznym będzie złoto. Co powiesz na łukową lampę stojącą w tym kolorze? Taki model ociepli i ożywi wnętrze, a jego specyficzna budowa pozwoli na precyzyjne skierowanie wiązki światła dokładnie tam, gdzie chcesz, np. na strony czytanej aktualnie książki. W takiej aranżacji można postawić ją koło welurowej sofy, obszernego fotela wypoczynkowego lub w pobliżu stolika kawowego wykonanego z marmuru. Złota lampa wygląda dobrze w połączeniu z innymi detalami w tym kolorze, np. z lustrem z ozdobną ramą.

