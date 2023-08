Kurs Ethereum w dolarach | Ile warte jest ETH?

W lipcu 2023 roku padł rekord stakingu w sieci Ethereum. Ta wiadomość pojawiła się niedługo po wyroku SEC w sprawie Ripple. W rezultacie, w połowie lipca cena ETH na krótko przekroczyła 2 000 USD. Ile obecnie jest warte ETH?

Ethereum jest drugą co do wielkości kryptowalutą na świecie, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 2 miliardy dolarów.

ETH przeżywała ciężkie chwile wraz z resztą rynku przez ostatni rok. Wydaje się jednak, że powoli wychodzi z szoku spowodowanego ogłoszeniami SEC i niekorzystną sytuacją gospodarczą.

W lipcu 2023 roku padł rekord stakingu w sieci Ethereum. Ta wiadomość pojawiła się niedługo po wyroku SEC w sprawie Ripple. W rezultacie, w połowie lipca cena ETH na krótko przekroczyła 2 000 USD.

Ile obecnie jest warte ETH? Sprawdźmy to.

Podstawowe informacje o Ethereum

Ethereum powstało w 2013 roku. Do tego momentu łańcuchy bloków istniały głównie po to, by wspierać kryptowaluty. Pojawił się jednak pomysł, aby mogły być wykorzystywane do celów innych niż pieniądze.

Blockchain został uruchomiony w 2015 roku. Umożliwił ludziom tworzenie własnych zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Powstawały na bazie inteligentnych kontraktów, automatycznie uruchamianych po spełnieniu określonych warunków.

Natywnym tokenem sieci jest ether, ale większość ludzi nazywa go ethereum. Kryptowaluta może być używana do płacenia za transakcje na blockchainie oraz kupowana i sprzedawana. Od niedawna możliwy jest też staking tokenów ETH.

Przez długi czas blockchain Ethereum wykorzystywał mechanizm konsensusu Proof-of-Work (PoW). Wiązały się z tym jednak dwa główne problemy. Po pierwsze, miał negatywny wpływ na środowisko. Po drugie, sieć stawała się powolna i bardzo zatłoczona. Transakcje trwały dłużej, co kosztowało ludzi więcej pieniędzy.

W 2020 roku zdecydowano, że Ethereum przejdzie na nowy, bardziej ekologiczny mechanizm konsensusu Proof-of-Stake (PoS). Aktualizacja została zakończona 15 września 2022 roku.

Historia cen ETH

Kiedy ETH po raz pierwszy pojawił się na otwartym rynku w 2015 roku, był wart około 2,77 USD. W następnym roku przekroczył 10 USD, a w 2017 roku kosztował więcej niż 100 USD.

Na początku 2018 roku bańka krypto sprawiła, że ETH było notowane powyżej 1 000 USD. Później cena spadła i przez ok. 3 lata oscylowała wokół 300 USD.

Kurs ETH zaczął rosnąć na początku 2021 roku. W maju wynosił nieco poniżej 4 000 USD. Kiedy bitcoin osiągnął rekordowe poziomy na początku listopada, ether poszedł w jego ślady, notując 16 listopada najwyższy w historii poziom 4 891,70 USD.

Jednak w 2022 roku w całym świecie kryptowalut zaczęło się źle dziać. Nawet pomyślne zakończenie aktualizacji nie mogło złagodzić ogólnego ponurego klimatu gospodarczego i serii krachów rynkowych. W różnych momentach roku ether zbliżał się niebezpiecznie blisko spadku poniżej 1 000 USD.

W 2023 roku doszło do pewnego ożywienia, a moneta przekroczyła 2 000 USD w kwietniu. W czerwcu natomiast kurs spadł on do najniższego poziomu 1624,14 USD. Odrodzenie na rynku nastąpiło po orzeczeniu SEC w sprawie XRP z 13 lipca. Ether osiągnął wtedy szczyt 2 011,89 USD.

Ile jest warte Ethereum obecnie? Gdy piszę te słowa, kryptowaluta kosztuje 1 685,54 USD.

Jak określa się wartość Ethereum?

Cena ETH jest określana przez podaż i popyt rynkowy na kryptowalutę. Podobnie jak akcje, rynki kryptowalut mają księgi zamówień ze zleceniami kupna i sprzedaży. Wzrost popytu na ether powoduje wzrost ceny, a wzrost podaży zleceń sprzedaży powoduje spadek ceny.

W przeciwieństwie do bitcoina, tokeny ETH mają większą użyteczność. Są potrzebne do przeprowadzania transakcji w dowolnej zdecentralizowanej aplikacji zbudowanej na blockchainie Ethereum. W miarę pojawiania się większej liczby transakcji w sieci, cena opłat transakcyjnych rośnie, ponieważ opierają się one na podaży i popycie.

Podsumowanie: czy warto inwestować w ETH?

Ether jest drugą, po bitcoinie, najcenniejszą kryptowalutą na rynku. Ma za sobą długą historię oraz liczne przypadki użycia. Na przestrzeni lat przyniósł inwestorom duże zyski, a jego przyszłość wygląda obiecująco.

Mimo to, odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować w ETH, nie jest jednoznaczna. Rynek kryptowalut jest zmienny i nieprzewidywalny. Na ceny monet wpływa wiele różnych czynników. Zanim zainwestujesz, poświęć trochę czasu na poznanie specyfiki branży.

Przeanalizuj dane historyczne pamiętając, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych zysków. Jeśli dopiero zaczynasz, wybierz giełdę przyjazną dla początkujących i inwestuj niewielkie kwoty. Rozważ też swoje podejście do ryzyka, ułóż przemyślaną strategię inwestycyjną i działaj zgodnie z nią.

