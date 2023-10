Klocki dla dorosłych – na jaki zestaw można się zdecydować?

Klocki to nie tylko świetna zabawa dla najmłodszych. Chociaż w przypadku starszych pasjonatów wolimy nazywać je zestawami konstruktorskimi, przy składaniu takich pakietów możemy bawić się równie dobrze, o ile nie lepiej.

Zestawy tworzone z myślą o dorosłych są zazwyczaj tymi ambitniejszymi. Mają wiele elementów, skomplikowane i długie instrukcje, czasami nawet mechaniczne dodatki, które przenoszą naszą konstrukcję na zupełnie inny poziom. Szukasz prezentu dla starszego miłośnika układania klocków? Mamy parę propozycji.

Edycje limitowane

Duża część Lego dla dorosłych to właśnie projekty i zestawy związane z popularnymi seriami telewizyjnymi, technologią i samochodami. Często wykupują się bardzo szybko po premierze i niełatwo je potem znaleźć w Internecie, a co dopiero w sklepach stacjonarnych. Sprzedawane są w ogromnych kartonach, ponieważ ilość elementów zazwyczaj przekracza 1000. To pakiety, które buduje się kilka godzin, a ich cena zaczyna się od kilkudziesięciu złotych i kończy często na paru tysiącach. Mimo wszystko są to zestawy projektowane z myślą o dużo bardziej wymagających klientach. Skomplikowane, często mechaniczne, z dużą liczbą figurek i na przykład naklejek. Często są to również dużo wymiarowe modele, które po ułożeniu pełnią formę dekoracji. Znajdziemy wśród nich pakiety nawiązujące do kultowych serii z odwzorowaniami bohaterów w postaci figurek. Oferta klocków konstrukcyjnych dla dorosłych zadowoli również fanów motoryzacji. Istnieje wiele pakietów prezentujących konkretne modele samochodów, niekiedy z wymiennymi częściami. Popularne stają się również kolaboracje największych firm z artystami. Przekładanie znanych obrazów do formy zabawowej i sensorycznej, często przedstawiające największe dzieła sztuki w 3D wersji z klocków. Opcji jest niesamowicie dużo. Najwięksi fani klocków ucieszą się na każdą edycję kolekcjonerską.

Oryginalna dekoracja

Specjalne zestawy konstruktorskie pełnią niezwykle dużą rolę estetyczną. Możemy udekorować swoje mieszkanie składanymi kwiatami, różami, tulipanami albo większymi bukietami z popularnych klocków. W ofercie znajdziemy nawet sukulenty. Dla miłośników podróży albo znanych budowli znajdą się zestawy architektoniczne. Możemy skonstruować najbardziej charakterystyczne zabytki i postawić je na szafie w salonie. Jeśli nasz znajomy kocha konkrety kraj, z pewnością ucieszy się z takiej małej pamiątki przypominającej mu o ulubionym miejscu na świecie. W ofercie niektórych firm znajdziemy nawet globus i mapę ziemi.

Zestawy klasyczne i okolicznościowe

Ostatnio niezwykle popularnym stało się wręczanie bliskim przyjaciołom i rodzinie zestawów klocków na specjalne okazje. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy urodziny to najlepsze tego przykłady. Większość firm zabawkowych dostosowuje swoje produkty do okazji. W świecie klocków również znajdziemy zestawy i pakiety ukazujące na przykład dom lub wioskę Świętego Mikołaja, albo Króliczka Wielkanocnego z koszykiem. Takie zestawy okolicznościowe podarowane w odpowiednim momencie wydają się dużo bardziej przemyślane i konkretne. Mogą być też wspólną, łączącą starszych i młodszych członków rodziny, zabawą. W końcu w większość świąt rodzice mają wolne. A rodzice również chcą układać klocki. Do takiej siedziby Świętego Mikołaja w ciągu roku możemy dołożyć inne budynki. Dostępne są wyższe bloki albo kamienice o konkretnym przeznaczeniu. Księgarnie, biblioteki, sklepy czy kluby muzyczne. Zawsze możemy zacząć od klasycznego zestawu budowniczego i potem w zależności od zbliżającej się okoliczności uzupełniać go o pakiety specjalne. Wiele starszych miłośników klocków lubi budować większe modele miast i miasteczek. Za pomocą specjalnych elementów budynki można łączyć, budować wokół nich ulice i tam umiejscawiać unikatowe figurki i akcesoria. Układanie klocków to super sprawa również dla dorosłych, a specjalne zestawy rozpieszczą nawet największych kolekcjonerów.

Artykuł sponsorowany