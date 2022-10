Jaki balsam do brody wybrać? Kosmetyki do brody

Temat kosmetyków do brody zdaje się być studnią bez dna i faktycznie większość początkujących brodaczy bardzo często czuje się zagubiona pod ilością oferowanych przez producentów produktów. Czy faktycznie na początku potrzebna jest cało kosmetyczka pełna rzeczy? Absolutnie nie!

Aby nieco ułatwić wejście w świat świadomej pielęgnacji zarostu stworzyliśmy artykuły, które odpowiadają na najczęściej zadawane pytana. W dzisiejszym poradniku odpowiemy na pytania dotyczące balsamów do brody, ich zastosowania oraz charakterystyce. Zapraszamy do lektury nie tylko tych nowych w świecie zarostu!

Co to jest balsam do brody? Stosowanie balsamu do brody

Czym tak właściwie jest balsam do brody? Na początku należy zaznaczyć, że balsam do brody nie powinien być stosowany zamiast olejku. Niektórzy myślą, że balsam i olejek to praktycznie ten sam produkt, a ich rozróżnienie jest po postu wymysłem koncernów i marketingiem, Wbrew pozorom balsam jest czymś zupełnie innym niż olejek do brody, chociaż podstawowym składnikiem obu produktów jest tłuszcz. Olejek do brody ze względu na lejącą konsystencję świetnie dociera do skóry brody dobrze ją odżywiając i nawilżając, co daje ulgę w swędzeniu na początku przygody z zapuszczaniem zarostu. Balsam do brody natomiast jest mieszanką kilku substancji w tym tłuszczy twardych takich jak masło shea, olej kokosowy lub wosk pszczeli. Ze względu na użyte materiały, balsam ma zbitą konsystencję, zatem nie dociera łatwo do skóry i służy bardziej do pielęgnacji oraz układanie brody, która dzięki balsamowi dłużej zostaje ładnie ułożona.

Balsam do brody jak używać?

Większość balsamów do brody ma zbitą konsystencję, dlatego opowiemy pokrótce jak stosować właśnie taki kosmetyk.

Po otwarciu opakowania wystarczy nabrać niewielką (naprawdę niewielką) ilość balsamu, najlepiej użyć do tego celu paznokcia kciuka i po prostu delikatnie przejechać nim po powierzchni balsamu. Zebrany balsam wystarczy teraz dokładnie rozetrzeć między opuszkami palców, aż uzyska plastyczną konsystencję i uwolnią się wszystkie piękne zapachy Balsam nakładaj następnie na skórę pod brodą rozpoczynając od szyi i żuchwy Na koniec zajmij się stylizacją brody Aby dokładnie i równomiernie rozprowadzić balsam warto na koniec całego rytuału pielęgnacyjnego użyć grzebienia do brody

Balsam czy olejek do brody?

Z balsamami i olejkami jest tak, że absolutnie każdy brodacz ma na ten temat swoją opinię. Jak już wspominaliśmy wcześniej, balsamu do brody raczej nie warto stosować jako substytutu olejku, zatem najlepiej mieć w swoim arsenale oba kosmetyki. Jeśli natomiast nie masz długiej brody, która wymagałaby trwałego stylizowania, do codziennej pielęgnacji warto używać olejku do brody, który bardziej skutecznie odżywi skórę, choć nie pozwoli na układanie zarostu. Oczywiście jest to jedynie nasza rekomendacja i jeśli stopień nawilżenia skóry po użyciu balsamu jest dla ciebie satysfakcjonujący i wolisz używać balsamu, to nie zmieniaj przyzwyczajeń.

