Jak wybrać kocyk dla niemowlaka?

Zapewnienie nieprzemakalności w czasie snu bywa bardzo istotne. Przede wszystkim jest to ochrona materaca, którego przemoczenie może skutkować nieprzyjemnych zapachem i długim czasem wysychania. Podkłady higieniczne mają swoje zalety i są często stosowane jako profilaktyczne rozwiązanie dla osób starszych i dzieci. Prześcieradło nieprzemakalne jednak oferuje stabilność i ochronę na całej powierzchni do spania. Dowiedz się co warto wybrać i kiedy!

Prześcieradło nieprzemakalne kontra podkłady

Podkłady higieniczne lub medyczne to przeważnie kilkuwarstwowe arkusze wykonane w taki sposób, by były nieprzemakalne. Na warstwie nieprzemakalnej (zwykle podfoliowane) umieszczonych jest kilka warstw chłonnych materiałów, np. wata i pulpa celulozowa. Mają one dużą chłonność, ale też kilka wad, o których warto wspomnieć. Uważamy, że wszędzie gdzie lepiej stosować ochronę profilaktyczną materaca przed zabrudzeniem i przemoczeniem, lepiej użyć prześcieradła nieprzemakalnego 2w1. Prześcieradło nieprzemakalne możemy dopasować do materaca, pozostaje stabilnie na swoim miejscu, a wierzchnia warstwa (w przeciwieństwie do celulozowej powierzchni podkładu) jest gładka i miękka jak zwykłe prześcieradło. To duży komfort podczas snu i brak jakichkolwiek podkładów do wymiany oraz większa pewność w czasie snu! W końcu mamy zapewnioną nieprzemakalność i ochronę materaca na całej powierzchni do spania.

Skuteczne prześcieradło nieprzemakalne

Prześcieradła nieprzemakalne są wykonane w taki sposób, by wygoda i funkcjonalność były na pierwszym miejscu. Za wygodę odpowiada doskonałe wykonanie i to, że warstwa, która ma styczność ze skórą może mieć właściwości prozdrowotne (np. dzięki zastosowaniu tlenku cynku). Funkcjonalność umożliwia wielokrotne zastosowanie prześcieradła bez uszczerbku dla jego skuteczności. Podsumujmy zalety prześcieradeł nieprzemakalnych: