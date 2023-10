Jak wybrać idealną kurtkę dziecięcą?

Jesienna pogoda jak co roku płata figle — to najwyższy czas, by wyjąć z szafy ulubione kurtki… lub wybrać się na zakupy i odświeżyć garderobę swoich pociech! Czy Twoje dziecko potrzebuje jesiennej „przejściówki”, czy grubego, zimowego płaszcza — w dzisiejszym tekście doradzimy, jak dobrze trafić z wyborem kurtki.

Idealna kurtka to ta… z dobrego materiału

Twojemu dziecku wpadła już w oko wymarzona kurtka? Świetnie — ale przed zakupem sprawdź, z jakiego materiału została wykonana! To od jego rodzaju i jakości zależy w największym stopniu to, czy dane ubranie będzie nie tylko doskonale wyglądało, ale także sprawdzało się w praktyce.

Zarówno jesienią, jak i zimą radzi się zazwyczaj kupować kurtki z naturalnych materiałów. W końcu wełniany płaszczyk, skórzana ramoneska czy bawełniana parka nigdy nie wychodzą z mody! I jest w tym dużo sensu. Naturalne materiały dobrego (najlepiej ekologicznego!) pochodzenia zapewniają świetną ochronę przed chłodem, a jednocześnie — pozwalają skórze oddychać. Bawełniane i skórzane kurtki przejściowe będą więc doskonałym wyborem na jesień (zwłaszcza tę wczesną), a wełniane płaszcze i popularne „puchówki” — na pewno sprawdzą się zimą!

Czy to znaczy, że powinniśmy z automatu skreślić sztuczne tkaniny? Wcale nie! Znowu, kluczem jest tutaj dobra jakość materiału. Poliester poliestrowi nierówny — wśród polarowych czy ortalionowych kurtek możemy znaleźć ubrania z naprawdę wysokiej półki. Większość materiałów syntetycznych jest wodoodporna (w większym stopniu niż te naturalne!) i wiatroszczelna — poliestrowe parki i kurtki narciarskie świetnie poradzą sobie w walce z deszczem, śniegiem i wiatrem.

Wygoda i funkcjonalność — na co zwrócić uwagę przy wyborze kurtki?

Kupując nową kurtkę warto przyjrzeć się także temu, co ona oferuje oprócz ciepłego materiału. A przede wszystkim — skupmy się na jej funkcjonalnych elementach.

Zacznijmy od kaptura — to, jak dobrze jest on wykonany, zazwyczaj świadczy o jakości całego ubrania! Jeśli kupujemy kurtkę zimową, sprawdźmy, czy rzeczywiście zapewnia on dodatkową ochronę termiczną, a nie tylko sprawia jej pozory. A jeżeli zależy nam na kurtce, którą nasza pociecha założy także na bardziej oficjalne okazje — kurtka chłopięca od Coccodrillo z odpinanym kapturem będzie idealna!

Kolejny szczegół — ściągacze i stopery regulujące. Warto, by wybrana przez nas kurtka była w nie wyposażona, ponieważ pozwolą one na dopasowanie ubrania do wzrostu i figury dziecka. Podpowiadamy: posiada je każda kurtka niemowlęca w sklepie Coccodrillo.

Kieszenie na drobiazgi? Są obowiązkowe — w zimowe wieczory to właśnie w nich Twoja pociecha będzie ogrzewała dłonie.

Warto poświęcić jeszcze kilka słów na kwestię rozmiaru. Wybierając ubranie wierzchnie zawsze musimy pamiętać o tym, aby umożliwiało ono założenie czegoś pod spód — swetra, dzianinowej kamizelki czy nawet prostej bluzy. Stylizacje „na cebulkę” to przecież jesienno-zimowa klasyka! A jak duże znaczenie ma przy tym długość kurtki? Te sięgające aż do uda (parki i płaszcze) zapewniają najlepszą ochronę przed wiatrem i siarczystym mrozem — a do tego są chyba najbardziej stylowe! Z kolei popularne „puchówki” i inne kurtki ze ściągaczami na biodrach lepiej sprawdzą się jesienią niż zimą; na pewno nie będą za to krępować ruchów Twojego dziecka podczas zabawy!

Idźmy za uśmiechem naszych dzieci!

Jako rodzice, na pierwszym miejscu stawiamy komfort i bezpieczeństwo naszych dzieci — ale pamiętajmy, że one same chcą również… modnie wyglądać! Idealna kurtka dziecięca to taka, którą nasze dziecko zakłada z uśmiechem — i która doskonale pasuje do jego wyjątkowego charakteru. Na jesienno-zimowe zakupy nie powinniśmy więc wybierać się sami — zabierz swoją pociechę ze sobą i przekonaj się, która kurtka dziewczęca Coccodrillo wpadnie jej w oko!

