Gdzie Wymieniać Kryptowaluty Bez ID: Top Pięć Miejsc

Polityka Poznaj Swojego Klienta ustanowiona przez Urząd Regulacji Przemysłu Finansowego i inne agencje finansowe zasadniczo ma na celu dwie rzeczy.

Po pierwsze, jego zasady powinny zmuszać wymiany do poznania podstawowych faktów o każdym kliencie. Może to obejmować informacje o tożsamości i sytuacji finansowej. Po drugie, powinien być zgodny z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wielu handlowców kryptowalut nie chce udostępniać takich informacji ludziom przez Internet. Na szczęście nadal istnieją wymiany, które obsługują takich klientów.

Godex.io

Godex jest w pełni anonimową wymianą kryptowalut bez wymagania ID. Klienci muszą tylko wpisać ich klucze do wymiany kryptowalut. Usługa wspiera dziesiątki kryptowalut i dostarcza klientom informacji o wolumenie handlu, tabelach konwersji i więcej. Dodatkowo, stawki wymiany nie zmieniają się, gdy klient czeka na ukończenie transakcji przez platformę. Wadą tej wymiany jest to, że nie można tutaj kupić kryptowaluty za walutę fiducjarną.

Binance

Binance to wymiana z siedzibą na Malcie, z ponad 6 milionami klientów i 24-godzinnym obrotem o wartości 4 miliardów dolarów. Poza tym, przyjmują waluty fiducjarne. Mają scentralizowaną wymianę, ale są narażoni na ataki hakerów, którzy chcą ukraść dane osobowe użytkowników. Jednak rozwiązali ten problem, tworząc Binance DEX – zdecentralizowaną wymianę. Najlepszą cechą tej nowej platformy jest to, że nowi użytkownicy mogą utworzyć konto demonstracyjne, na którym otrzymają portfel testowy i przetestują fundusze, aby sprawdzić, czy podoba im się wymiana.

Changelly

Changelly chroni swoich klientów przez nie wymaganie od nich tworzenia konta. Jedyne o co proszą to poprawny adres portfela. Są też inne korzyści z używania Changelly. Po pierwsze, pobierają stałą opłatę w wysokości 0,5 procent, aby klienci zawsze wiedzieli, ile będą musieli zapłacić. Ustanawiają również korzystne kursy wymiany, monitorując kursy innych wymian. Changelly nie dostarcza portfela. Klienci będą musieli sami zdobyć swoje portfele. Nie przyjmują również walut fiducjarnych.

Kraken

Kraken jest kolejną samoregulującą, anonimową wymianą. Ta platforma to bezpieczne miejsce dla osób, które chcą chronić swoją tożsamość przed złodziejami internetowymi. Jednak klienci, którzy planują wypłacić więcej niż 5.000 $, muszą przedstawić dowód tożsamości. Opłaty są również bardzo niskie i maleją wraz ze wzrostem wolumenu obrotu. Kraken nie oferuje usługi portfela, ale klienci mogą przechowywać wystarczającą ilość pieniędzy na wymianie, aby wykorzystać je do handlu.

Bitshares

Wyjątkową cechą Bitshares jest to, że jest to zdecentralizowana wymiana, która emituje inteligentne monety powiązane z rynkiem. Te aktywa oparte na kryptowalutach mają ponad 200 procent wartości zabezpieczonej przez podstawową walutę platformy. Użytkownicy mogą konwertować w dowolnym momencie. Ta funkcja znacznie zmniejsza ryzyko dla handlowców. Bitshare ma również duże prędkości transakcji. Średnia prędkość transakcji to 1,5 sekundy.

Wady KYC

Regulacje Poznaj Swojego Klienta zostały stworzone, aby zapobiec oszustwom i praniu pieniędzy. Jak na ironię, pomagają utrwalić oszustwo, zmuszając wymiany do przechowywania numerów ubezpieczenia społecznego użytkowników, praw jazdy itp. Każdy złodziej z odrobiną rozsądku i komputerem może włamać się do jednej z tych firm i ukraść ci życie. Zasadniczo biurokraci rządowi karzą legalnych inwestorów i przedsiębiorców, zmuszając ich do przestrzegania coraz bardziej złożonych regulacji finansowych. Rząd przeszkadza zwykłym ludziom z powodu działań kilku złych osób.

KYC to jednak coś więcej niż zapobieganie praniu pieniędzy i oszustwom. Zgodnie z regułami FINRA 2090 i 2111, pośrednicy-dealerzy są upoważnieni przez biurokratyczne przepisy do poznania wszystkich faktów o każdym kliencie i muszą mieć „uzasadnione podstawy” podczas wydawania zaleceń. Co to do cholery znaczy? Oznacza to, że pośrednik i klient spędzają dziesięć lat i dziesięć milionów dolarów na pozywanie siebie nawzajem w żałosnej wymówce dla amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

W normalnych, wolnych społeczeństwach jednostki określają warunki swojego stowarzyszenia. Niezależnie od tego, czy jest to wymiana i klient, czy mechanik i facet z nieszczelnym dachem, zasad nie powinien ustalać zastępca podsekretarza zastępcy sekretarza wiceprezesa Wydziału Papiernictwa. W niewolnych społeczeństwach rządzonych przez kapryśnych biurokratów otrzymujesz KYC.

W przeciwieństwie, zdecentralizowane i anonimowe wymiany są bastionem wolności w coraz mniej wolnym świecie. Inwestorzy mogą pokonać ten absurdalny system, korzystając z jednej z tych wymian.

Artykuł sponsorowany