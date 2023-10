Farba metaliczna do ścian – jak ją nakładać, żeby nie było smug?

Farba metaliczna to świetny wybór wszędzie tam, gdzie chcesz osiągnąć niesamowity efekt wizualny. Lekko błyszcząca powierzchnia pozwoli Ci stworzyć ciekawą aranżację na ścianie. Aby taka emalia odpowiednio się prezentowała, trzeba wiedzieć, jak ją nakładać. Wskazówki z tym związane znajdziesz w naszym poradniku.

Co to jest i jakie zalety ma farba metaliczna ?

Farba metaliczna do ścian pozwala uzyskać ciekawy efekt dekoracyjny. Jest tak dzięki temu, że zawiera metaliczne cząstki, które po aplikacji tworzą na powierzchni delikatny, ale efektowny połysk. Charakterystyczne jest to, że w zależności od kąta padania światła, prezentują się one odmiennie. Potęguje to niesamowite wrażenia, gdy patrzy się na ścianę.

Farba metaliczna to świetny wybór zawsze wtedy, gdy chcesz nadać wnętrzu wyjątkowego charakteru. Dzięki niej:

wyeksponujesz określoną część domu czy mieszkania , na przykład jedną ze ścian lub detal architektoniczny w pomieszczeniu, które pełni funkcje reprezentacyjne;

optycznie powiększysz niewielki pokój .

Warto zastosować wodorozcieńczalne, ekologiczne farby metaliczne renomowanego producenta. To produkty, które zapewnią odporność na zróżnicowane czynniki występujące w otoczeniu. Dotyczy to warunków atmosferycznych, uszkodzeń mechanicznych oraz ścierania.

W jakich warunkach aplikuje się farby metaliczne do ścian ?

Aby farba metaliczna nie wysychała zbyt szybko podczas aplikacji, co mogłoby doprowadzić do powstania smug, trzeba zadbać o jej nakładanie w optymalnych warunkach. Temperatura nie powinna być ani za wysoka, ani za niska – najlepiej, by było to minimum 10, a maksimum 20°C.

Gdy malowanie wykonujesz:

na zewnątrz , najlepiej zrobić to podczas pochmurnej, ale bezdeszczowej i bezwietrznej pogody ;

w pomieszczeniu – kluczowe znaczenie ma nie tylko pogoda, ale także to, aby zadbać o odpowiednią wentylację ; przed rozpoczęciem malowania warto otworzyć okna.

Ważna jest również odpowiednia wilgotność powietrza. Nie powinna ona przekraczać 80% – w przeciwnym wypadku na powłoce może tworzyć się drobna warstwa wilgoci, która utrudni malowanie i może doprowadzić do powstania smug.

Jak powinna być nakładana farba metaliczna ?

Aby uzyskać idealny efekt, przed rozpoczęciem prac malarskich konieczne jest przygotowanie podłoża. Dzięki temu farba akrylowa metaliczna będzie miała lepszą przyczepność do podłoża, co ułatwi aplikację. Poza tym nie wystąpi ryzyko jej łuszczenia się albo pękania.

Należy usunąć wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia, w tym wykwity pleśni czy grzybów, jak również stare warstwy malarskie – przyda Ci się do tego szlifierka, szczotka druciana lub papier ścierny. Podłoże powinno być również suche i odtłuszczone, a także zagruntowane specjalnym środkiem.

Aby uniknąć smug, farba metaliczna na ścianę powinna być:

dokładnie wymieszana – możesz użyć mieszadła, które podpina się do wiertarki;

nakładana w poprzek, a następnie w górę i w dół , przy czym ostatnie pociągnięcia powinny zmierzać w jednym kierunku;

aplikowana jedno-, ewentualnie dwuwarstwowo – mniej warstw to ograniczone ryzyko powstania nieestetycznych nierówności.

Do malowania można użyć wałka flokowego – przyda się szczególnie wtedy, gdy powierzchnia jest spora. Warto wyposażyć się ponadto w cienki pędzel, który pozwoli Ci dotrzeć w trudno dostępne miejsca, na przykład narożniki ścian.

Pamiętaj, aby farba metaliczna do ścian była nakładana w kierunku od źródła światła, czyli na przykład od okna. Dzięki temu ewentualne smugi czy drobne nierówności, które mogą powstać nawet podczas bardzo uważnego malowania, będą mniej widoczne.

Farba metaliczna zapewni odpowiedni efekt dekoracyjny tylko wtedy, gdy będzie prawidłowo nakładana na ścianę. Trzeba zadbać o pracę w odpowiednich warunkach, przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności, a także o przygotowanie podłoża, dokładne wymieszanie emalii oraz nakładanie jej w kierunku środka pomieszczenia, od okien.

