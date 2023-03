Emerytura pomostowa – komu przysługuje?

Emerytura to czas, na który czeka wiele osób. Są sytuacje, w których będzie ona mogła nastąpić wcześniej. Komu przysługuje tzw. emerytura pomostowa? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Emerytura pomostowa – czym jest i kto może na nią liczyć?

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne, które może uzyskać osoba pracująca na pełen etat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w stopniu utrudniającym pracę na dotychczasowym stanowisku. Prace te narażają pracownika na pogorszenie stanu zdrowia, nawet mimo użytych środków zabezpieczających. Mowa tu o takich pracach jak:

Prace fizyczne ciężkie, które bezpośrednio narażają człowieka na niebezpieczeństwo;

Prace w szczególnych warunkach środowiska pracy, wykonywane na wysokościach, na wodzie lub pod nią, a także pod ziemią;

Prace przy przetwórstwie materiałów, które zawierają azbest, węgiel, rud metali oraz różnego rodzaju prace rozbiórkowe.

Wszystkie stanowiska, które mogą dawać możliwość emerytury pomostowej, zostały zawarte w odpowiedniej Ustawie. Takie świadczenie wiąże się m.in. z uprawnieniem pracownika do obniżonego wieku emerytalnego, renty inwalidzkiej, a nawet wzrostu emerytury. Więcej szczegółowych informacji dowiesz się na stronie https://aleo.com/pl/blog/emerytura-pomostowa-komu-przysluguje/. Warto również pamiętać, że z uwagi na ostatnią waloryzację można liczyć na podwyższenie kwoty otrzymywanego świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać emeryturę pomostową?

By otrzymać emeryturę pomostową należy spełnić szereg warunków, które są określone w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. Będzie ona przysługiwać pracownikowi, który:

Urodził się po 1948 roku;

Osiągnął wymagany wiek (w przypadku kobiet wynosi on 55 lat, a u mężczyzn 60);

Wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat;

Wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku oraz po 31 grudnia 2008 roku;

Posiada okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi minimum 20 lat dla kobiet, a 25 dla mężczyzn.

Jakich formalności dokonać, by dostać emeryturę pomostową?

Pracownik, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne do uzyskania emerytury pomostowej musi zgłosić wniosek u swojego pracodawcy (płatnika składek) lub za jego pośrednictwem. Wniosek należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to on wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia lub odrzuceniu naszych dokumentów. W przypadku, gdy nie otrzymaliśmy zadowalającej decyzji z urzędu, śmiało można się do niej odwołać. Po ponownym złożeniu wniosku o ustalenie prawa do emerytury pomostowej istnieje duża szansa, że Sąd zmieni decyzję ZUS-u i przyzna odwołującemu takie świadczenie.

Warto nadmienić, że emerytura pomostowa przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli interesuje Cię tematyka związana z różnego rodzaju świadczeniami i nie tylko, sprawdź także inne pomocne materiały na blogu Aleo.

