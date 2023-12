Dlaczego rolety rzymskie są idealne do kuchni?

Okno kuchenne, jak każde inne, potrzebuje możliwości zasłaniania. Jednak kuchnia to dość specyficzne miejsce i nie wszystkie rozwiązania pasujące do salonu znajdą w niej zastosowanie. Rolety rzymskie do kuchni to jedno z tych rozwiązań, na które na pewno warto spojrzeć przychylnym okiem. Są bardzo praktyczne, łatwo je utrzymać w czystości, przy tym po prostu są ładne.

Czym ozdobić okno kuchenne?

Kuchnia to dość specyficzne miejsce w domu. Nawet najlepsza wentylacja i wyciąg elektryczny nie uchronią tego miejsca przed unoszącymi się zapachami, czasem nawet oparami tłuszczu. O ile stosunkowo łatwo będzie usunąć je z blatów i frontów szafek, to już okno może stanowić wyzwanie. Nieprzypadkowo takie tkaniny jak welwet, welur czy jedwab absolutnie nie nadają się na zasłony lub rolety rzymskie do kuchni.

Łatwość czyszczenia powinna być podstawą dekoracji kuchennego okna. Tu nietrudno wskazać najlepsze materiały i tkaniny.

Jeśli chodzi o rolety rzymskie, to te do kuchni powinny być uszyte z bawełny lub mikrowłókna (https://www.karnix.pl/rolety-rzymskie-do-kuchni.html). Jeśli natomiast stawiamy na żaluzje, to najlepiej sprawdzą się aluminiowe, które bardzo łatwo można wyczyścić.

W kuchni raczej nie sprawdzą się klasyczne zasłonki i firanki. Zajmują zdecydowanie za dużo miejsca, szczególnie w małej przestrzeni.

Dlaczego warto spojrzeć przychylnym okiem na roletę rzymską do kuchni?

Rolety rzymskie do kuchni to rozwiązanie, które ma bardzo dużo zalet i praktycznie nie ma wad.

Rolety rzymskie:

– łatwo utrzymać w czystości – jako jedyne dają się bez problemu zdjąć z okna (klasyczne rolety tego nie potrafią, podobnie dzień noc) i uprać tak samo, jak każde zasłony. W kuchni najlepiej sprawdzą się rolety z tkanin, które w razie potrzeby można prać w 60°C. Bawełna i mikrowłókno to najlepszy wybór;

– można w każdej chwili zmienić na inne – kolejna cecha, którą mają tylko rolety rzymskie, a która bywa bardzo przydatna, gdy marzy nam się zmiana wyglądu wnętrza. Warto wziąć pod uwagę to rozwiązanie, jeśli kuchnia jest otwarta na salon i potrzebne są takie same dekoracje okna. Rolety rzymskie nadają się zarówno do kuchni, jak i do salonu;

– zajmują mało miejsca, a dzięki temu, że są podciągane do góry, nie zajmują cennej przestrzeni z boku okna – nie w każdej kuchni jest miejsce na tradycyjne zasłony;

– można je zamówić na dowolny wymiar, np. w sklepie Karnix (https://www.karnix.pl/rolety-rzymskie.html);

– są bardzo dekoracyjnym rozwiązaniem, dzięki nim kuchnia będzie wyglądała na przytulną i ciepłą. Gdy są niepotrzebne, po prostu podciąga się je do góry, odsłaniając okno.

Jak zamontować roletę rzymską do kuchni?

Roletę rzymską można zamontować tak, by zasłaniała całą wnękę okienną lub przymocować ją bezpośrednio do framugi. Oba rozwiązania są równie dobre, aczkolwiek warto zauważyć, że montaż rolety na zewnątrz wnęki okiennej wymaga odpowiednio dużo miejsca. Taka roleta będzie miała nieco większe wymiary, a więc i cena może być nieznacznie wyższa.

Roleta zamocowana bezpośrednio do framugi wydaje się najsensowniejszym rozwiązaniem do kuchni. Ten sposób mocowania nie utrudnia uchylania okna w razie potrzeby. Co więcej. Roletę można opuścić nawet przy uchylonym oknie.

Artykuł sponsorowany