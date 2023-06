Dlaczego kryptowaluty są tak popularne? 

Nowe możliwości wymagają świeżego podejścia do innowacji we wszystkich obszarach. W pewnym momencie stare instrumenty finansowe przestały mieć znaczenie, a sytuacja wymagała od rynku zupełnie nowego rozwiązania. W ten sposób powstały kryptowaluty.

Ogólnie rzecz biorąc, są to waluty cyfrowe lub wirtualne, które są chronione za pomocą kryptografii. Wiele aktywów to zdecentralizowane sieci oparte na technologii blockchain, która z kolei działa w oparciu o algorytmy konsensusu, takie jak Proof of Work lub Proof of Stake. Cechą charakterystyczną kryptowalut jest to, że zazwyczaj nie są one emitowane przez żaden organ centralny. To z kolei czyni je mniej podatnymi na interwencje rządowe i manipulacje. Aktywa mogą być wydobywane, kupowane i sprzedawane na specjalnych giełdach. Branża finansowa zyskała całą sieć platform, które zapewniają nowe perspektywy inwestowania. Chociaż obecnie kryptowaluty nie są wspierane przez żadne agencje rządowe, możemy powiedzieć, że status prawny tego rodzaju inwestycji może osiągnąć zupełnie nowy poziom. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kryptowaluty są dziś tak popularne.

Inflacja

Kryptowaluty zyskały ogromną popularność z wielu powodów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na skalę inflacji w ostatnich latach. Wiele krajów odczuło skutki konfliktów zbrojnych i pandemii Covid-19. Przy rosnących z roku na rok stopach inflacji, tradycyjne waluty nie mogą już oferować inwestorom takiej stabilności i potencjalnych zwrotów. Kryptowaluty często nie mają tego problemu i oferują swoim posiadaczom odporność na skutki inflacji w postaci długoterminowego potencjału wzrostu, a także stałej liczby monet produkowanych niezależnie od poziomu popytu.

Zdecentralizowany charakter

Jedną z mocnych stron kryptowalut jest ich zdecentralizowany charakter. Z jednej strony nie ma oficjalnego globalnego regulatora transakcji. Z drugiej strony, pozwala to użytkownikom na dokonywanie transakcji bez pośredników, takich jak banki i inne podmioty. Można do tego dodać często anonimowy charakter transakcji i brak jakiegokolwiek śladu ich lokalizacji. Wszystko to skutecznie rozdziela władzę nad projektem pomiędzy deweloperami i właścicielami aktywów. Przykładowo, algorytm konsensusu Proof of Stake sugeruje, że sami inwestorzy mają bezpośredni wpływ na wektor rozwoju konkretnej monety, w zależności od jej ilości w portfelu. Taka inicjatywa wzbudza zaufanie społeczności, podczas gdy banki instytucjonalne tracą je poprzez wysokie stopy procentowe i nieudany marketing. W rezultacie ogólny poziom zaufania tylko zwiększa popularność i zainteresowanie kryptowalutami każdego roku.

Dostępność cyfrowych walut

Dostępność kryptowalut, zdaniem autora, może być jednym z decydujących czynników ich rosnącej popularności. Chodzi o to, że aby założyć konto w banku trzeba wypełnić formularz, nawet w XXI wieku często fizycznie pojawić się w oddziale, podpisać szereg papierów i umów. Do tego dochodzi pełny dostęp banków do informacji o każdej Twojej transakcji. Młodsze pokolenie nie chce tracić czasu, więc rejestracja na giełdzie jest dla nich ciekawszym rozwiązaniem, pozwalającym na szybkie założenie konta i równie szybką wymianę aktywów za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych. Minimalne opłaty transakcyjne, intuicyjny interfejs i zawsze dostępne narzędzia wsparcia użytkownika po prostu nie pozostawiają szans konkurencji. Więcej informacji na temat giełd można znależć na naszym portalu Cryptonisation. Globalna dostępność umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału swoich oszczędności z dowolnego miejsca na świecie, przy użyciu jedynie połączenia internetowego, ale w końcu najlepsze dla użytkownika jest to, że transakcje są szybkie. Niezależnie od tego, czy są one lokalne, czy międzynarodowe, płatności są dokonywane natychmiast. Możliwość ta jest bezpośrednio związana z uproszczonym systemem weryfikacji. W każdym razie jedyną barierą może być ograniczona lista platform, na których można płacić w kryptowalutach.

Bezpieczeństwo

Obecnie kryptowaluty są dobrze chronione i mogą zagwarantować swoim inwestorom wysoki poziom bezpieczeństwa. Można to podzielić krok po kroku na główne aspekty krypto technologii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na niezawodność rodzaju “zimnych portfeli”, które umożliwiają przechowywanie kluczy prywatnych w trybie offline. Algorytmy kryptograficzne zapewniają z kolei bezpieczeństwo transakcji i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do środków kryptowalutowych. Wykorzystanie bezpiecznych protokołów i algorytmów jest podstawą bezpieczeństwa takich aktywów. Ponadto, kryptowaluty takie jak bitcoin oparte są na zdecentralizowanych sieciach blockchain. Zastosowany algorytm konsensusu chroni sieć przed manipulacją i fałszerstwem. Warto podkreślić odrębne inicjatywy giełd i deweloperów w postaci uwierzytelniania wieloskładnikowego, szyfrowania danych i ochrony przed phishingiem. Aktualizacje wydawane przez zespół programistów mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników, ponieważ poprawki i aktualizacje dotyczą głównie jeszcze wyższego poziomu ochrony transakcji i aktywów w ogóle. Ważne jest, aby przestrzegać podstawowych środków i zasad na rynku, aby zminimalizować ryzyko utraty pieniędzy.

Podsumowanie

Na koniec podaliśmy wiele powodów, dla których kryptowaluty stały się i nadal cieszą się popularnością. Ta rewolucyjna metoda płatności mobilnych i narzędzie inwestycyjne przyniosły użytkownikom długą listę korzyści, tworząc godną alternatywę dla banków instytucjonalnych i wszelkiego rodzaju pośredników. Pomimo braku rządowych organów regulacyjnych na poziomie globalnym – perspektywy dla tego rynku są bardzo obiecujące. Należy zauważyć, że deweloperzy nie zatrzymują się na osiągniętych wynikach i z roku na rok oferują coraz więcej niezbędnych i przydatnych innowacji. Pomimo wszystkich trudności, jakie rok 2022 przyniósł na rynku, widzieliśmy już pewną stabilizację cen aktywów i inne pozytywne oznaki na rynku kryptowalut. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Ci w wyborze nowego obszaru inwestycji. Przy wystarczającym poziomie wiedzy i zarządzaniu ryzykiem na rynku można osiągnąć naprawdę dobre wyniki bez większego doświadczenia w handlu. Jest to zdecydowanie mocna strona kryptowalut.

