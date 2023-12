Defibrylator AED – gdzie i dlaczego warto go szukać?

Każdy, u kogo nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, ma jedynie 10 minut na to, by uzyskać pomoc niezbędną do przeżycia. Dlatego tak ważny jest dostęp do defibrylatorów AED w miejscach publicznych.

Nawet przypadkowy przechodzień może za pomocą profesjonalnego sprzętu do defibrylacji skutecznie przywrócić prawidłowy rytm serca u osoby poszkodowanej. Czym charakteryzuje się defibrylator AED? Gdzie szukać takiego sprzętu?

Defibrylatory AED – powszechny dostęp do systemów ratowania życia

Cała idea stojąca za półautomatycznymi defibrylatorami AED skupiła się na szybszym uzyskaniu pomocy medycznej w razie NZK w miejscach publicznych, oraz na skutecznym i prostym systemie, który mógłby być wykorzystany przez każdego. Defibrylator AED z doradcą głosowym RKO to szereg wyraźnych podpowiedzi głosowych i graficznych, które przeprowadzą przez każdy etap sprawdzania funkcji życiowych i defibrylacji. Defibrylator z doradcą pozwala zapanować nad stresem i przeprowadzić wszystkie zalecenia w odpowiedniej kolejności. Dzięki temu każdy z nas ma większe szanse w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w miejscach publicznych takich jak dworce czy galerie oraz w środkach transportu publicznego.

Jak działa defibrylator zewnętrzny?

Jeśli wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, pacjent nie oddycha i nie widać unoszenia się klatki piersiowej, podstawowym narzędziem pomocy medycznej jest defibrylator. Defibrylator AED składa się z dwóch elektrod, które przykłada się w ściśle określonych przez urządzenie miejscach na klatce piersiowej poszkodowanego. Po uzyskaniu pomiaru rytmu serca, defibrylator wypuszcza dostosowany do potrzeb pacjenta impuls elektryczny. To dzięki niemu możliwy jest “reset” i przywrócenie prawidłowego rytmu serca u pacjenta w takim stanie, jak migotanie komór, arytmia czy brak akcji serca. Defibrylator półautomatyczny wymaga od operatora wciśnięcia przycisku, by po pomiarach rozpocząć defibrylację. Defibrylatory automatyczne sam analizuje rytm serca po przełożeniu do klatki piersiowej i rozpoczyna działanie od razu po uzyskaniu wyników.

Obsługa AED w przestrzeni publicznej

Defibrylator powinien znajdować się w każdym budynku służb porządkowych, czyli na komendach, w remizach straży pożarnej oraz w siedzibach straży miejskiej. Coraz więcej defibrylatorów można znaleźć na dworcach, w placówkach oświatowych i w urzędach, a nawet w tramwajach. Warto zainwestować w defibrylator AED w swojej okolicy, zapewniając szansę na powrót do zdrowia zarówno swoim bliskim, jak i zupełnie nieznajomym osobom.

Artykuł sponsorowany