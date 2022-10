Czy korepetycje zdalne mogą zastąpić klasyczne?

Rozwój technologii internetowej znacząco usprawnił i zmienił sposób nauczania w XXI wieku. Obecnie już praktycznie nie chodzi się do biblioteki po niezbędne materiały do nauki, zamieniając to na znacznie wygodniejsze wyszukiwanie odpowiednich danych w sieci. Internet stał się niesamowicie wygodnym narzędziem i odpowiednio wykorzystany potrafi znacząco przyspieszyć proces nauczania. Dowodem tego stwierdzenia jest coraz szybciej zyskująca w Polsce popularność platforma Preply, gdzie można zdalnie skorzystać z usług kilkunastu tysięcy nauczycieli wszystkich najpopularniejszych języków świata.

Polakom nadal trudno jest się przekonać do nauczania przez Internet, ale mimo wszystko coraz więcej osób sięga po znacznie wygodniejszą formę nauczania, która okazuje się nie tylko tańsza, ale i mniej czasochłonna.

Korepetycje zdalne z wykorzystaniem profesjonalnej platformy

Wspominana platforma do nauki języków pełni funkcję pośrednika pomiędzy nauczycielem, a jego uczniami. Dostarcza im wszystkich niezbędnych narzędzi, które ułatwiają komunikację oraz proces nauczania. Dzięki temu zarówno nauczyciel, jak i uczeń nie muszą przejmować się organizacją całej infrastruktury, ponieważ wszystko otrzymują na przysłowiowej tacy. Wystarczy zarejestrować konto i można korzystać z pełni możliwości – w tym z wbudowanego komunikatora wideo oraz czatu i platformy do realizowania płatności.

Na duży plus należy zaliczyć dostępność lektorów. W dobie, braku dostępności do nauczycieli językowych w klasycznej formie, platforma, gdzie nie ma granic i mogą rejestrować się osoby z całego świata, jest na wagę złota. Zwłaszcza w czasie, kiedy zewsząd napływają informacje o rosnących cenach lekcji prywatnych. Na platformie do nauczania można przebierać w ogromnej liczbie korepetytorów językowych, z których najwięcej jest oczywiście osób uczących języka angielskiego.

Zainteresowany może wybierać lektorów, filtrując ich zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Najistotniejsze kryteria wyboru to:

język,

cena za godzinę,

kraj urodzenia,

dostępność,

specjalizacja.

Oraz sortowanie zgodnie z polecanymi lektorami, popularnością, ceną, czy liczbą recenzji i wysokością ocen.

Dzięki temu zainteresowany nie jest skazany na warunki niewielkiego rynku lokalnego, który może być całkowicie nieadekwatny do rzeczywistego stanu korepetycji w kraju i może wybierać według własnych kryteriów.

Na duży plus nauczania zdalnego należy zaliczyć oszczędność czasu. W końcu nie trzeba nigdzie dojeżdżać – wystarczy zasiąść przed komputerem o wyznaczonym czasie i rozpocząć lekcję. To ogromna wygoda, którą docenią rodzice, na których barkach najczęściej spoczywa dopilnowanie dojazdu do korepetytora.

Korepetycje bezpośrednie z profesjonalnym nauczycielem

Nauczanie bezpośrednie ma sporo zalet. Do najważniejszych należy zaliczyć możliwość bezpośredniego kontaktu, który pozwala na łatwiejsze nawiązanie relacji i dostosowanie się do umiejętności podopiecznego. Dzięki temu nauka może przebiegać bardzo sprawnie.

Niestety dostępność korepetycji w tej formie jest coraz mniejsza. Dlatego uczniowie często są zmuszeni dojeżdżać nawet kilkanaście kilometrów na lekcje, co potrafi być bardzo uciążliwe – zwłaszcza jeżeli mowa o dziecku, które trzeba dowieźć. W związku z ograniczoną dostępnością prawem rynku nauczyciele często są zmuszeni podnosić ceny, które w większych miastach potrafią osiągnąć poziom niedostępny dla większości osób.

Czy korepetycje zdalne będą nadal cieszyć się rosnącą popularnością?

Trudno jednoznacznie określić odpowiedź na to pytanie, ale wszyscy dążą do wygody, a skorzystanie z usług profesjonalnej platformy, która przejmuje na siebie wszystkie mniej przyjemne sprawy, zapewnia, że w tej kwestii nie ma dyskusji – lekcje zdalne są wygodne zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i ucznia. Dlatego najprawdopodobniej coraz więcej nauczycieli będzie przechodziło na realizowanie lekcji w tej formie, bo pomimo tego iż często muszą wyznaczać niższe ceny za godzinę, niż w dużych miastach, to cała otoczka zapewnia, że można je przeprowadzać sprawniej, co prowadzi do zmniejszenia ilości czasu potrzebnego na sprawy związane z organizacją lekcji i wykorzystanie go na dodatkowe zajęcia, co zapewni jeszcze lepsze wyniki finansowe.

Do tego oczywiście dochodzi wygoda samych zainteresowanych lekcjami. Uczniowie nie muszą nigdzie dojeżdżać i martwić się o płatności – wystarczy siąść przed ekranem, połączyć z nauczycielem o odpowiedniej godzinie i po prostu przejść z nim przez kolejną lekcję.

Artykuł sponsorowany