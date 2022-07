Co zapewnia ubezpieczenie bagażu?

W trakcie podróży warto zadbać o bezpieczeństwo własne i zabranych ze sobą przedmiotów. Czasem dochodzi bowiem do błędów przewoźników czy kradzieży. Doskonałym rozwiązaniem jest wówczas ubezpieczenie bagażu. Jak działa?

Czym jest ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu to produkt, który zazwyczaj można dokupić do standardowego ubezpieczenia podróży. Czasem wchodzi on również w skład podstawowego pakietu, w zależności od oferty danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie bagażu jest nieocenioną pomocą przede wszystkim w razie kradzieży czy zgubienia walizki. Działa ono w następujących przypadkach:

kradzież bagażu z zamkniętego samochodu lub pokoju hotelowego,

zniszczenie walizki przez przewoźnika,

zgubienie bagażu przez przewoźnika,

uszkodzenie zawartości walizki przez przewoźnika.

Ubezpieczenie bagażu działa w zupełnie inny sposób w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. To właśnie dlatego tak ważne jest zapoznanie się z jego szczegółami przed zdecydowaniem się na dany produkt. Często polisa nie pokryje szkód związanych z kradzieżą, zgubieniem czy uszkodzeniem drogiego sprzętu elektronicznego lub sportowego. Na szczęście większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje atrakcyjne dodatki, które pozwalają na poszerzenie zakresu obowiązywania ochrony. Dzięki nim możliwe jest zakupienie polisy pokrywającej szkody dotyczące sprzętu sportowego lub elektronicznego do określonej wartości.

Kiedy ubezpieczenie bagażu nie zadziała?

Jak w przypadku każdej formy ubezpieczenia, również polisa na bagaż ma dość ograniczone działanie. W OWU znajdują się informacje o wyłączeniach od odpowiedzialności. To sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania po zdarzeniu. Najczęściej na pokrycie kosztów zakupu nowej walizki i znajdujących się w niej przedmiotów nie jest możliwe w przypadku, gdy do kradzieży lub uszkodzenia doszło z winy podróżującego. Mowa tu m.in. o zostawieniu bagażu bez opieki czy umieszczeniu go w otwartym samochodzie. Niektóre polisy, zwłaszcza te o podstawowym zakresie obowiązywania, nie pozwalają na zwrócenie równowartości skradzionego lub zniszczonego sprzętu sportowego. Wówczas konieczne jest wykupienie dodatkowej ochrony, choć nie jest ona droga i nie powinna przekroczyć kilku złotych za dzień.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje polisy podróżne na nieco innych zasadach. Z tego powodu poleca się porównać co najmniej kilka propozycji przed zdecydowaniem się na konkretną. Dobrym pomysłem jest korzystanie z internetowych porównywarek. Pozwalają one na szybkie zestawienie ze sobą dostępnych opcji i sprawdzenie, która z nich jest aktualnie najkorzystniejsza. To sposób na ograniczenie kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczenia, a także nabycie polisy o szerokim zakresie obowiązywania.

