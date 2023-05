Chemia interaktywnie i zabawnie – w jaki sposób nauczyciele mogą sprawić, żeby lekcje chemii były przyjemniejsze?

Nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że lekcje chemii większości uczniów kojarzą się z nudą. Niestety dotyczy to każdego etapu edukacji. Nawet osoby podchodzące z tego niezwykle trudnego przedmiotu do matury, często w rzeczywistości za nim nie przepadają. Nic dziwnego. Zazwyczaj nie lubi się przedmiotów, które są trudne i sprawiają jakiekolwiek problemy. Z pewnością więc nauczyciele powinni robić wszystko, ażeby zachęcić uczniów do nauki i zaciekawić ich przerabianym materiałem! Akurat w przypadku chemii jest to naprawdę możliwe.

W dzisiejszym artykule przedstawione zostanie, w jaki sposób sprawić, żeby lekcje chemii przestały być nudne, a stały się przyjemne dla uczniów.

Zachęcenie do nauki chemii

Przede wszystkim zauważyć należy, iż lekcje wypełnione po brzegi samą tylko żmudną nauką wzorów i działań chemicznych nie przypadną uczniom do gustu. Warto wpleść w nauczane partie materiału elementy interaktywne. W dzisiejszych czasach w wielu szkołach dostępne są specjalne tablice multimedialne, umożliwiające wyświetlanie cyfrowych wersji podręczników lub ćwiczeń, czy też filmików. Co więcej, warto przytoczyć ciekawe i nieoczywiste doświadczenia lub przedstawić chociażby przepis na mydło i inne mieszaniny wykorzystywane w życiu codziennym. Z pewnością takie lekcje będą znacznie ciekawsze, a co za tym idzie – skuteczniejsze!

Eksperymenty w praktyce

Nie ma ciekawej lekcji chemii bez doświadczeń! Praktycznie przy każdej partii materiału istnieje możliwość zaprezentowania jej w praktyce za pomocą doświadczenia. Warto również jak najwięcej angażować uczniów do tych doświadczeń, tak aby sami mogli je przeprowadzać. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem nauczyciela! Warto w tym miejscu zaproponować, żeby na każdej lekcji jeden uczeń przygotował i przeprowadził dosłownie 5-minutowy eksperyment. W ten sposób młodzież będzie zaciekawiona lekcjami! Warto również wspomnieć, iż przeprowadzanie eksperymentów pozwala na zaprezentowanie danych procesów chemicznych na własne oczy – z pewnością taka wiedza pozostanie w głowach na dużo dłużej.

Pomoce wizualne i multimedialne

Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, w obecnych czasach można bez problemu prezentować podczas lekcji chemii treści z internetu. Przykładowo można wyświetlić uczniom chociażby filmiki z YouTube prezentujące ciekawe eksperymenty lub trójwymiarową budowę danych atomów. Jako że ludzie są zazwyczaj wzrokowcami, łatwiej zapamiętają daną partię materiału, która zostanie im pokazana.

Grywalizacja i gry edukacyjne

Grywalizacją nazywa się wykorzystywanie elementów gier w dziedzinach z grami niezwiązanymi, na przykład w edukacji. W obecnych czasach jest mnóstwo przeróżnych programów (chociażby na tablice interaktywne), które za pomocą zabawy uczą chemii. Wszelakiego rodzaju kalambury, fiszki, czy też chociażby memory z pewnością zapewnią wszystkim uczniom dużą dawkę dobrej zabawy, a ponadto pozwolą utrwalić poznany materiał. Warto również polecać uczniom edukacyjne gry chemiczne, których dostępnych jest na pęczki – lepiej żeby wolny czas spędzały przy takich grach, niż traciły czas na coś innego.

Stworzenie pozytywnego środowiska do nauki

Poza czystym i schludnym wykończeniem sali chemicznej oraz koniecznym wyposażeniem jej we wszelkiego rodzaju sprzęty i przybory do eksperymentów, szkoła – a w tym wypadku głównie nauczyciel – powinien zadbać o odpowiednią atmosferę do nauki. Innymi słowy, na lekcjach nie może być zbyt sztywno. Warto wpleść w przekazywanie danej wiedzy ciekawe anegdotki i przykłady, którymi obrazuje się zachodzące reakcje chemiczne. Niezwykle skuteczne jest również zaangażowanie uczniów we wszelkiego rodzaju zgadywanki. W ten sposób można zainteresować nawet najmłodsze dzieci chemią, a jak powszechnie wiadomo, jest to warunek konieczny do polubienia tego przedmiotu. W takim przypadku nawet bez zdobyczy techniki, lekcje staną się ciekawe i interesujące.

Podsumowanie

Najnowsza technologia pozwala prowadzić lekcje chemii w niezwykle nowatorski i ciekawy sposób z wykorzystaniem multimediów i najróżniejszych doświadczeń. Nawet jednak w przypadku braku urządzeń i narzędzi, można zainteresować uczniów nauczaną materią. W praktyce wystarczy stworzyć pozytywny nastrój i zachęcić dzieci do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Warto w tym miejscu również wskazać, iż chemia jako dziedzina niestety nie jest łatwa. W przypadku jakichkolwiek problemów w nauce, zasadnym jest znalezienie odpowiedniego korepetytora, w celu polepszenia wyników z tego przedmiotu. Takim miejscem jest BUKI! Na BUKI School szybko i łatwo można znaleźć pomoc w problemach w nauce.

Artykuł sponsorowany