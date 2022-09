Wyznaczono datę przedterminowych wyborów prezydenta Kazachstanu

Rosyjski gaz stanowił w 2021 roku 40 proc. unijnego importu. Aktualnie to jedynie 10 proc. Norwegia to obecnie największy dostawca gazu do UE. Kraj sprzedaje jednak do UE gaz po bardzo wysokiej cenie, znacznie wyższej, niż przed wojną na Ukrainie. W ubiegłym tygodniu szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała o rozmowach z Norwegią w swoim przemówieniu. „Musimy nadal działać, by obniżyć ceny gazu. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo dostaw, a jednocześnie zapewnić naszą konkurencyjność na arenie światowej. (…) Wraz z premierem [Norwegii – PAP] Jonasem Storem uzgodniłam powołanie grupy zadaniowej. Zespoły rozpoczęły już pracę” - powiedziała, cytowana w poniedziałek przez Dziennik Gazetę Prawną.

W poniedziałek Komisja Europejska była pytana w Brukseli o szczegóły tych rozmów. Nie chciała ich przedstawić. Rzecznik KE Eric Mamer potwierdził jednak, że tematem rozmów z Norwegami ma być właśnie cena gazu. „To oczywiście kwestia, o której chcemy rozmawiać z władzami Norwegii. Nie ma co do tego wątpliwości” - oświadczył.