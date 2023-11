Wrocław: Ukraińcy “driftowali” BMW i wpadli do Odry. Akcja ratunkowa służb

We wtorek wieczorem samochód osobowy marki BMW z dwojgiem młodych Ukraińców spadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Auto utonęło w głębokiej, lodowatej rzece. Młodzi Ukraińcy bawili się “driftując”na lodzie.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 22:00 we Wrocławiu. Służby otrzymały zgłoszenie, że samochód z ludźmi spadł z Nabrzeża Janówek we Wrocławiu do rzeki Odry i zatonął. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, WOPR i policję – relacjonuje Gazeta Wrocławska.

Osoby, które znajdowały się w aucie zdołały samodzielnie wydostać się z samochodu jeszcze przed przyjazdem służb.

Gazeta Wrocławska podaje, powołując się na nieoficjalne informacje uzyskane przez jednego z reporterów, że na miejscu zdarzenia, na oblodzonym, betonowym placu przy nabrzeżu Odry, grupa młodzieży urządziła “zabawę” polegającą na kontrolowanym poślizgu samochodów, tzw. drifcie.

Jedno z aut marki BMW serii E39 spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki i zatonęło. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, WOPR i policję

Kierowca i pasażerka to obywatele Ukrainy. Nie odnieśli obrażeń. Po upewnieniu się, że w aucie nie było więcej pasażerów, strażacy podjęli decyzję o niewyławianiu samochodu z wody.

Sprawa zostanie skierowana do sądu pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

gazetawroclawska.pl / nowiny24.pl / Kresy.pl