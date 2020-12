Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł ws. Europejskich Nakazów Aresztowania wydawanych przez polskie sądy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział Holendrom, którzy odmówili ekstradycji Polaków objętych Europejskimi Nakazami Aresztowania, że „samo istnienie informacji” o nieprawidłowościach w kwestii niezawisłości sądów w Polsce nie może być podstawą do odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie odmowy wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydawanego przez polskie sądy. Do Trybunału zwrócił się w tej sprawie holenderski sąd, który odmówił wydania Polaków objętych ENA z obawy dotyczącej niezawisłości sądownictwa w Polsce.

Według PAP i RMF FM, TSUE uznał, że „samo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości sądów w Polsce lub o pogłębianiu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy do odmowy wykonania przez sądy innych krajów UE każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez sąd polski”.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł zarazem, że „należy odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy, jeżeli w świetle osobistej sytuacji zainteresowanej osoby, charakteru przestępstw, których dotyczy nakaz, oraz kontekstu faktycznego, w którym został on wydany, istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, że (…) osoba ta będzie ze względu na te nieprawidłowości narażona na rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego”.

Przypomnijmy, że miesiąc temu rzecznik Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrał głos ws. praworządności w Polsce. Powiedział, że „pogłębienie się ogólnych nieprawidłowości, dotyczących niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce, nie uzasadnia automatycznej odmowy wykonania wszystkich europejskich nakazów aresztowania, wydanych w tym państwie UE”. Zaznaczył, że nawet jeśli zagrożenie dla niezależności polskich sądów mogło się zwiększyć, to nie można z góry i automatycznie zawieszać wszystkich europejskich nakazów aresztowania wydawanych przez owe sądy.

Opinię rzecznika TSUE skomentowała wówczas wiceminister sprawiedliwości, Anna Dalkowska. Jej zdaniem, w zakresie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) jest ona zbieżna ze stanowiskiem m.in. Polski. Dodała też, że sądy w Polsce spełniają przesłankę niezależności.

We wrześniu pisaliśmy, że Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) Sądu Okręgowego w Amsterdamie tymczasowo zaprzestała ekstradycji osób podejrzanych i skazanych do Polski. Decyzja powiązana jest z nowym pytaniem IRK do TSUE ws. konsekwencji problemów z niezawisłością polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak informowaliśmy, wcześniej Izba ta zdecydowała, że nie wyda Polsce mężczyzny ściganego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Holenderski sąd skierował również do TSUE pytania prejudycjalne dotyczące tego, czy w sytuacji „oczywistego” zdaniem sądu braku niezależności polskiego sądownictwa od władzy i „pogłębienia się (…) nieprawidłowości dot. polskiego wymiaru sprawiedliwości”, należy wstrzymywać przekazywanie do naszego kraju osób podejrzanych.

W 2018 r. doszło do podobnej sytuacji. Irlandzka sędzia Eileen Donnelly miała wątpliwości dot. ekstradycji do Polski Arura C. podejrzanego o handel narkotykami. W lipcu 2018 r. TSUE orzekł, że każdy sąd w Unii musi samodzielnie decydować, czy polski wymiar sprawiedliwości zapewnia sądzonemu prawo do niezależnego sądu i niezawisłych sędziów. Ostatecznie Donnelly zgodziła się na ekstradycję. W listopadzie 2018 r. irlandzki Sąd Najwyższy zadecydował o ekstradycji 31-letniego Polaka Artura C., pomimo stwierdzenia „ogólnych i systemowych” naruszeń niezawisłości polskiego sądownictwa.

Przypomnijmy, że irlandzki sąd rozpatrujący sprawę o ekstradycję do Polski Artura C. zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o opinię, czy nie grozi mu w Polsce nieuczciwy proces. Wskazywał przy tym na wszczęcie przez KE procedury przeciwko Polsce związanej z artykułem 7 traktatu o UE. W odpowiedzi TSUE stwierdził, że sądy w Europie orzekające w sprawach o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, powinny dokonywać oceny ryzyka, czy prawo do rzetelnego procesu sądowego osoby wydawanej nie będzie zagrożone. W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia ze względu na nieprawidłowości w systemie sądowniczym danego kraju sąd powinien wstrzymać się z ekstradycją takiej osoby. TS UE uznał przy tym wniosek KE przeciw Polsce za istotną przesłankę dla sądów w sprawach o wykonanie ENA.

W marcu br. sąd w Karlsruhe w Niemczech odrzucił wniosek polskiego sądu o zatrzymanie i ekstradycję na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Był to również efekt orzeczenia TSUE, który zakwestionował zmiany w polskim sądownictwie i zezwolił sądom w UE na ocenę, czy ekstradycja do Polski nie grozi tym, że prawo osoby wydawanej Polsce do rzetelnego procesu sądowego będzie zagrożone.

Rmf24.pl / Kresy.pl