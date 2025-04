Sztab Trzaskowskiego proponował influencerom współpracę przy debacie – za darmo i bez oglądania

Twórcy internetowi otrzymują wiadomości ze sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, żeby za darmo skomentowali jego wystąpienie podczas debaty w Końskich – poinformowała tiktokerka Ola Jasianek, do której napisała przedstawicielka sztabu kandydata KO.

„W czwartek dostałam wiadomość od przedstawicielki sztabu Trzaskowskiego. Propozycja była prosta — nagraj tiktoka z pierwszym wrażeniem po debacie. Wiemy, że jest mało czasu, ale spokojnie, nie musisz nawet śledzić transmisji na bieżąco. Prześlemy Ci najlepsze materiały, najlepsze cytaty, wycięte fragmenty” – powiedziała tiktokerka.

@olajasianek Wczorajsze wydarzenie w Końskich to nie była żadna debata, tylko spektakl wyreżyserowany przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Na 90 minut przed startem "debaty" w Końskich, Rafał Trzaskowski zaprosił do udziału wszystkich kandydatów. Zamiast poważnej rozmowy o Polsce, otrzymaliśmy Trzaskowski Show, z gościnnym udziałem Senyszyn, Hołowni, Biejat, Stanowskiego, Maciaka, Jakubiaka i Nawrockiego. #wybory2025 #debataprezydencka

Kolejno twórczyni internetowa wspomniała, że sztab Trzaskowskiego otrzymał 4 mln zł w darowiznach wyłącznie od deweloperów – „Ale wiadomo, twórcy internetowi mogą podzielić się swoimi zasięgami zupełnie za darmo”.

„Nie będziemy narzucać ci, co masz mówić. Zależy nam na autentyczności. Brzmi jak propaganda? Bo to jest propaganda. Ubrana w pozory autentyczności, ale sterowana od początku do końca. A żeby było jeszcze zabawniej, Trzaskowski ma prawdopodobnie największy budżet na kampanię ze wszystkich kandydatów. Otrzymał 4 mln zł w darowiznach wyłącznie od deweloperów. Ale wiadomo, twórcy internetowi mogą podzielić się swoimi zasięgami zupełnie za darmo” – dodała Ola Jasianek.

Przypominamy, że 11 kwietnia na rynku w Końskich odbyła się debata prezydencka z udziałem pięciu kandydatów. Pierwotnie rozmowa miała się odbyć tylko z udziałem Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.

Po fali krytyki zaproszono także pozostałych uczestników. Zaproszenia rozesłano jednak tego samego dnia, kiedy według prawa wyborczego o debacie należy powiadomić na 48 godzin przed emisją. „To są standardy białoruskie. Trzaskowski zaprosił kandydatów na debatę organizowaną przez TVP na godzinę 20:00 o 18:20. I robią to ludzie, którzy najwięcej krzyczą o demokracji i praworządności. Pokazują w ten sposób, gdzie mają uczciwe wybory i wyborców” – skomentował Sławomir Mentzen, który nie wziął udziału w debacie.

Transmitowana miała być z założenia przez stacje TVP, TVN i Polsat. W zasadzie do samego końca nie było jednak jasne, kto jest organizatorem tego wydarzenia. Sztab Nawrockiego zaakceptował propozycję, ale postawił warunek, żeby dopuścić do debaty także stacje TV Republika oraz wPolsce24. Sztab kandydata KO nie chciał się na to zgodzić. W związku z tym Telewizja Republika zorganizowała własną debatę na rynku w Końskich, zapraszając też wPolsce24 i Trwam.

