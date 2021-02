Prezydent Niemiec: Jesteśmy winni Rosji Nord Stream 2 za nazistowskie zbrodnie

Prezydent Niemiec zapytany we wtorek o rurociąg Nord Stream 2 stwierdził, że Niemcy muszą patrzeć na „szerszy obraz”, w tym inwazję nazistowskich Niemiec na Związek Radziecki – poinformowała Deutsche Welle.

Jak poinformowała w środę Deutsche Welle we wtorkowym wywiadzie dla niemieckiej gazety Rheinische Post prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier bronił rurociągu Nord Stream 2, mówiąc, że sprzedaż paliw jest „jednym z ostatnich mostów między Rosją a Europą”.

„Uważam, że spalanie mostów nie jest oznaką siły” – przekonywał Steinmeier.

Zobacz też: Nord Stream II jednak powstanie? (Kresowy Przegląd Tygodnia #14)

„Dla nas, Niemców, jest też inny wymiar” – powiedział prezydent, zaznaczając, że w czerwcu minie 80 lat od inwazji Niemiec na Związek Radziecki. Przypomniał, że podczas II wojny światowej zginęło 20 milionów obywateli radzieckich.

„Były fazy owocnej współpracy, ale jeszcze więcej czasów strasznego rozlewu krwi” – powiedział Steinmeier.

„To nie usprawiedliwia dzisiejszych wykroczeń w rosyjskiej polityce, ale nie możemy tracić z oczu szerszej perspektywy” – dodał. „Tak, żyjemy w trudnym związku, ale istnieje przeszłość i przyszłość”.

Zobacz też: Minister gospodarki Niemiec uważa, że nie można łączyć sprawy Nawalnego i Nord Stream 2

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy wcześniej, według agencji Bloomberg wraz z pojawieniem się nowego rządu Niemcy zrezygnują z uczestnictwa w projekcie gazociągu Nord Stream 2.

Według agencji niemiecka kanclerz Angela Merkel i prezydent USA Joe Biden przeprowadzą niedługo „nieprzyjemną rozmowę” o Rosji i gazociągu Nord Stream 2. Medium zaznacza, że nasilają się napięcia pomiędzy Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Kanclerz Angela Merkel wspiera projekt gazociągu, aby zachować pokój w koalicji z socjaldemokratami. Gazociąg to także karta przetargowa w rozmowach z nowym prezydentem USA.

Merkel stwierdziła w piątek, że ​różnice między krajami zachodnimi, m.in. Stanami Zjednoczonymi, co do projektu Nord Stream 2 nie są tak duże, jak by się wydawało. W poniedziałek niemiecki dziennik biznesowy Handelsblatt napisał, powołując się na swoje źródła w Waszyngtonie, że USA po raz pierwszy zasygnalizowały Niemcom gotowość do rozmów o zniesieniu sankcji nałożonych na gazociąg Nord Stream 2, który ma przesyłać gaz z Rosji do Niemiec.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Wicekanclerz i minister finansów Niemiec Olaf Scholz (SPD) zapowiedział, że gazociąg Nord Stream 2 zostanie dokończony pomimo istniejących trudności.

Zdaniem agencji „Bloomberg” sytuacja zmieni się diametralnie we wrześniu, kiedy na skutek wyborów kanclerz Merkel opuści swój urząd. „Kanclerz, wie że nadejdzie chwila, w której nowy rząd konserwatystów i zielonych ogłosi to, co oczywiste: gazociągu nie warto było budować i nigdy nie będzie w nim niczego poza powietrzem” – pisze medium.

Zobacz także: Gerhard Schroder uważa, że Niemcy nie mają alternatywy dla Nord Stream 2

Kresy.pl/DW.com