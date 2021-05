​United Surveys: rośnie przewaga partii Hołowni nad Koalicją Obywatelską [SONDAŻ]

W nowym sondażu United Surveys Koalicja Obywatelska zanotowała najgorszy wynik w historii badań prowadzonych przez ten ośrodek, tracąc już prawie 10 pkt. proc. do wicelidera – Polski 2050 Szymona Hołowni. Alternatywny sondaż sugeruje, że notowania KO mogłoby uratować większe wsparcie ze strony Rafała Trzaskowskiego.

W czwartek rano opublikowano nowy sondaż United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to PiS-Zjednoczona Prawica wygrałoby je z poparciem na poziomie 33,5 proc. Drugie miejsce zajęła Polska 2050 byłego prezentera TVN, Szymona Hołowni, na którą chciałoby zagłosować 21,9 proc. respondentów (wzrost o prawie 3 pkt proc.). RMF zaznacza, że jest to kolejne badanie sondażowe, które wskazuje, że ugrupowanie to uzyskało stabilną pozycję wicelidera na polskiej scenie politycznej.

Trzecie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, ale z bardzo dużą stratą już nie tylko do PiS, ale również do Polski 2050. Chęć oddania głosu na koalicję z Platformą Obywatelską na czele deklaruje tylko 12,1 proc. badanych, czyli o ok. 6 pkt proc. mniej, niż miesiąc temu. Tym samym, KO ma już blisko 10 pkt. proc. straty do ugrupowania Hołowni. To też najgorszy dla tej partii wynik w historii badań United Surveys. Przypuszczalnie, w ostatnim czasie na pogorszenie notowań KO wpłynęła postawa jej posłów podczas głosowania w sprawach dotyczących Funduszu Odbudowy UE, gdy przedstawiciele tego mocno prounijnego ugrupowania wstrzymali się od głosu.

Na Lewicę chciałoby głosować 9,6 proc. badanych, przy czym prawdopodobnie decyzja władz tej koalicji o współpracy z PiS w sprawie Funduszu Odbudowy nie wpłynęła znacząco na notowania.

W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja, z poparcie 8,6 proc. ankietowanych. Poza parlamentem znalazłaby się jednak PSL-Koalicja Polska (4,3 proc.).

9,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos, przy czym chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 51,8 proc. respondentów.

W badaniu United Surveys sprawdzono też preferencje wyborcze ankietowanych w scenariuszu zakładającym większy udział Rafała Trzaskowskiego w KO oraz zapowiadaną współpracę byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego z ludowcami.

W takim wariancie, PiS uzyskał poparcie 34 proc. respondentów, Polska 2050 – 19,6 proc., a KO z Trzaskowskim jako współliderem – 15,7 proc. Na Lewicę zagłosowałoby 9,1 proc., zaś na Konfederację – 6,9 proc., przy czym w jej przypadku jako współliderów wymieniono: Krzysztofa Bosaka, Artura Dziambora i Grzegorza Brauna. Na PSL współpracujące z Komorowski chciałoby głosować 6,4 proc. ankietowanych. 8,4 proc. badanych nie było w stanie wskazać partii, na którą by zagłosowało.

Ogólnie więc, w takim teoretycznym wariancie trochę tracą Polska 2050, Konfederacja i Lewica, natomiast zyskuje KO i PSL-Koalicja Polska.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 11 maja 2021 roku na próbie 1000 osób.

Przypomnijmy, że według opublikowanego tydzień temu sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, PiS, choć wygrałoby najbliższe wybory parlamentarne, straciłoby większość w Sejmie. W tym badaniu, na PiS chciało głosować 35,4 proc. badanych, na Polskę 2050 20,4 proc. respondentów, na Lewicę – 10,4 proc., na Konfederację – 5,7 proc., a na PSL-Koalicję Polską – 5,1 proc.

Z wykonanego przeliczenia na mandaty wynika, że PiS mimo przewagi i dobrego wyniku nie miałoby szans na dalsze samodzielne rządy. Przy takich wynikach partia Kaczyńskiego miałaby w Sejmie 211 posłów, więc zabrakło by jej 20 do utworzenia samodzielnego rządu. Dla porównania, partia Szymona Hołowni wprowadziłaby do Sejmu aż 109 posłów. Klub KO liczyłby w takich warunkach 74 posłów, Lewicy – 44 posłów, a Konfederacja – 10. Co ciekawe, według wyliczeń publikowanych przez WP.pl, PSL miałby o jednego posła więcej, mimo słabszego od Konfederacji wyniku.

rmf24.pl / dziennik.pl / Kresy.pl