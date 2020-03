Kresy.pl utrzymują się z Twoich wpłat

Zatrudniamy 8 osób. Wydawanie portalu kosztuje nas 22 tys. PLN miesięcznie. W marcu zebraliśmy 6,5 tys. PLN. Jeśli cenisz naszą pracę, wyceń ją.

Każdego miesiąca ponad 200 wspaniałych Czytelników bierze na swoje barki odpowiedzialność za wydawanie portalu Kresy.pl. To grono stanowi jednak zaledwie promil wszystkich użytkowników odwiedzających nas w tym okresie. Wpływy z darowizn wynoszą około 11 tys. PLN każdego miesiąca. Wpływy z reklam nie przekraczają 3 tys. PLN. Oznacza to, że nasza dziura budżetowa wynosi ponad 8 tys.

Zobacz także: Kresy.pl w piątce najbardziej sprawdzonych mediów według badaczy z Oksfordu

Na razie udaje nam się ją łatać pieniędzmi, które odłożyliśmy w poprzednich latach, jednak ta rezerwa wystarczy co najwyżej na jeszcze kilka miesięcy. Po tym okresie będziemy zmuszeni zwolnić połowę redakcji, co automatycznie przełoży się na spadek odwiedzin, a to z kolei – na natychmiastowy spadek wpływów z reklam i darowizn. Ten bardzo prawdopodobny scenariusz odwrócić mogą jedynie osoby, które do tej pory wstrzymywały się z płaceniem za pracę naszego medium.

Liczymy przede wszystkim na Czytelników, którzy są z nami od lat i którzy mieli setki okazji, by przekonać się o wartości pracy, jaką wykonujemy. Bez Twojego regularnego wsparcia wkrótce nie będzie Kresów.pl. Prosimy, ustaw stałe zlecenie już dziś.

Fundacja Kompania Kresowa

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03

18-400 Łomża

nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Kresy.pl

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl