Mitsubishi Heavy Industries będzie kierować rozwojem japońskiego myśliwca stealth

Japońskie władze poinformowały w piątek, że wybrała Mitsubishi Heavy Industries do kierowania rozwojem nowego myśliwca stealth, który Japonia chce uruchomić do połowy lat trzydziestych, aby przeciwdziałać zaawansowanym chińskim samolotom – przekazał Reuters.

Jak poinformowała w piątek agencja prasowa Reuters Mitsubishi Heavy Industries będzie odpowiedzialne za rozwój nowego japońskiego myśliwca stealth, który ma być wprowadzony do połowy lat trzydziestych.

„Przyznaliśmy główny kontrakt firmie Mitsubishi Heavy” – powiedział rzecznik prasowy ministerstwa obrony.

Projekt myśliwca, który ma kosztować około 40 miliardów dolarów, pojawia się w odpowiednim momencie dla MHI, ponieważ firma wycofuje się z planów budowy regionalnego samolotu pasażerskiego SpaceJet, ze w związku z ograniczeniami podróży spowodowanymi koronawirusem. Linie lotnicze nie posiadają wolnych środków na zakup dodatkowych samolotów.

Decyzja była oczekiwana, ponieważ MHI jest jedynym japońskim producentem myśliwców odrzutowych, a żadna inna firma nie ubiegała się o ten kontrakt. Inni dostawcy i partnerzy zostaną najprawdopodobniej zidentyfikowani do końca roku.

Amerykańskie firmy, które wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do projektu, to między innymi producent myśliwców stealth F-35 Lockheed Martin Corp , konstruktor F-18 Super Hornet Boeing Co oraz Northrop Grumman Corp ze Stanów Zjednoczonych. Brytyjskie firmy to BAE Systems i producent silników odrzutowych Rolls Royce Holdings.

W swoim wniosku budżetowym na rok rozpoczynający się w kwietniu, japońskie ministerstwo obrony poprosiło o około 730 milionów dolarów na sfinansowanie badań i rozwoju proponowanego myśliwca, zwanego F-X lub F-3.

Japońskie siły powietrzne latają około 200 samolotami Boeing F-15 i zastępują eskadry liczących dziesiątki lat myśliwców F-4 samolotami F-35. Nowy samolot zastąpi F-2, pochodną F-16 Fighting Falcon opracowanego wspólnie przez MHI i Lockheed Martin ponad dwie dekady temu.

